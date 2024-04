"Buongiorno Empoli", lista per Leonardo Masi: la presentazione dei candidati

Si è svolta quest'oggi, martedì 30 aprile, alle ore 12:30 la conferenza stampa di presentazione della lista 'Buongiorno Empoli' per Leonardi Masi Sindaco.

Durante la conferenza è stata presentata la lista dei candidati e sono stati esposti i punti essenziali del programma di Leonardo Masi per la città di Empoli. Una lista formata da ventiquattro candidati, di cui dieci donne, quattro under 22, tecnici, liberi professionisti, pensionati, studenti, pacifisti, artisti e attivisti dei movimenti civici cittadini.

Sia i candidati che Masi sono intervenuti per ribadire gli argomenti centrali del piano:

“Tra le tre liste che mi sostengono – dice Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli – quella di Buongiorno Empoli è la mia formazione di partenza. Un gruppo di cittadine e cittadini che sono al mio fianco in una visione di profondo cambiamento di questa città”.

“Da dieci anni costruiamo l’alternativa – commenta Beatrice Cioni, capogruppo uscente di Buongiorno Empoli – Noi crediamo che il sistema di potere incarnato dal Pd abbia fatto il suo tempo. Ora è l’ora di cambiare, come ci hanno chiesto i cittadini che si sono mobilitato contro la scellerata decisione del gassificatore a Marcignana e della quotazione in Borsa dei servizi pubblici essenziali”

“In questa lista ci sono moltissimi giovani – aggiunge Dario Torrigiani, candidato – Siamo cresciuti a sinistra e vogliamo che la città sia diversa, più giusta ed inclusiva”.

“C’è bisogno di discontinuità con il sistema di gestione della cosa pubblica, con chi ci ha governato fino ad oggi – commenta Sabrina Ciolli, candidata – C’è bisogno di ascolto e di recuperare un rapporto di dialogo, di trasparenza, di fiducia e di rispetto reciproco con gli empolesi”.

“Sono molto contento di poter lavorare per l’affermazione di Leonardo Masi come sindaco – dice Rosario Sannino, candidato – C’è bisogno di persone come lui, calme, pacate, riflessive, propositive. Una politica che non ha bisogno di alzare i toni, non ha bisogno di grida”.

“Dopo 10 anni di Fabrica Comune sento l’esigenza di mantenere la coerenza del lavoro fatto, delle idee portate avanti – conclude Alessandro Carrai, candidato – Avere dei valori di riferimento e condividerli coerentemente con Leonardo Masi e con gli altri candidati di Buongiorno Empoli è per me motivo di forza e di rinnovato entusiasmo”.

EMPOLI SARA'

La sua 'Empoli che verrà' si articola intorno a tre punti principali:

Pubblica e inclusiva

- Pianificazione del commercio per tutelare le attività di prossimità;

- Internalizzazione progressiva dei servizi strategici del Comune;

- Applicazione del salario minimo ai lavoratori dei servizi esternalizzati;

- Potenziamento degli strumenti di Welfare.

Sana e sostenibile

- Revisione del piano strutturale, con criteri a volumi zero;

- Promozione delle comunità energetiche;

- Potenziamento dei controlli della qualità dell'aria acque e terreni;

- Incremento dei servizi sanitari.

Partecipata e trasparente

- Introduzione del Bilancio partecipato;

- Percorsi partecipativi per interventi a forte impatto sociale;

- Parola ai cittadini in Consiglio comunale;

- Realizzazione di un Urban Center per la co-progettazione degli spazi pubblici.

La lista dei candidati

La lista dei candidati alla carica di consigliere comunale: