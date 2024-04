Certaldo festeggia il Primo Maggio celebrando la pace, il lavoro e la giustizia sociale

Una giornata all’insegna della pace, del lavoro e della giustizia sociale. È quella in programma per domani a Certaldo, organizzata dalla CGIL, in occasione del Primo Maggio.

La celebrazione della Festa dei lavoratori inizia alle 9:30 con il concentramento del corteo in Piazza della Libertà. Qui, ci sarà l'opportunità di condividere una colazione offerta dallo SPI CGIL, un momento di convivialità e solidarietà che anticipa le attività a seguito.

Alle 10, prenderà il via il corteo, accompagnato dalla musica della Filarmonica "Angiolo Del Bravo", che attraverserà le vie della parte bassa per giungere nuovamente in Piazza della Libertà. Qui, saranno presenti il sindaco e la presidente ANPI Certaldo, Caterina Masini, per rivolgere un saluto a tutti i partecipanti.

Alle 11, sarà il momento di ascoltare le parole del segretario generale Fillea CGIL Firenze, Marco Carletti, che concluderà il programma della mattina con un discorso sui temi centrali della giornata, ricordandoci l'importanza di difendere i diritti dei lavoratori e perseguire la giustizia sociale.

In caso di maltempo, la celebrazione si terrà nella Casa delle associazioni, al civico 65 di viale Matteotti.

Dopo pranzo, il pomeriggio sarà all'insegna della festa e della musica. A partire dalle 16:30, l'Auditorium dell'Associazione Polis (viale Matteotti 51) si animerà con le note coinvolgenti della Scuola di Musica, offrendo un'opportunità per rilassarsi e divertirsi.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

