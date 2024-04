Certaldo nuoto, da Friuli vittoriosi: un bottino di 20 medaglie al “XVII° Trofeo Città di Lignano”

Trasferta friulana davvero esaltante, quella del Certaldo Nuoto al blasonato Nazionale “XVII° Trofeo Citta’ di Lignano”. Infatti gli atleti della Fiammetta, nell’occasione al gran completo, tornano a casa con un bottino di ben 20 medaglie, di cui : 4 ori, 9 argenti ed 8 bronzi, che valgono un lusinghiero 7° posto finale nella classifica per società, sulle 29 partecipanti. Ottimo avvio dunque per la stagione estiva in un contesto assai competitivo in cui gli atleti valdelsani non mancano di offrire ottimi riscontri cronometrici.

Categoria Senior, i premiati

Spiccano gli ori conquistati da Matteo Grassi sui 100 dorso e 200 misti, argento sui 20 dorso e bronzo sui 400 stile.

Ilaria Leoncini conquista l’oro sui 100 rana e 200 rana, 7° sui 200 stile.

Francesco Cocci conquista tre medaglie d’argento: sui 100,200 rana e 200 misti.

Lorenzo Carpitelli conquista il bronzo sui 200 rana, 4° sui 200 misti, 5° sui 100 rana, 6° sui 200 stile.

Lorenzo Mainardi conquista l’argento sui 200 farfalla, 4° sui 400 stile, 5° sui 200 stile.

Giacomo Gori conquista il bronzo sui 100 dorso, 5° sui 200 dorso, 9° sui 100 stile, 10° sui 50 stile.

Ginevra Leoncini ottiene il 4° posto sui 200 dorso e 200 misti, 10° sui 400 stile, 11° sui 100 stile.

Cadetti, i premiati

Christian Cicali conquista l’argento sui 400 stile e 200 farfalla.

Eugenio Pollini conquista l’argento sui 50 stile. Mentre Giorgia Russo conquista il bronzo sui 400 stile.

Bronzo anche per Massimo Corsoni sui 100 rana. Emanuele Indovino conquista il bronzo sui 200 misti,

Martina Stricchi disputa buone prove sui 100 e 200 dorso.

Categoria Juniores, i premiati

Sofia Fioravanti ottiene un ottimo 5° posto sui 100 farfalla, 7° sui 200 e 8° sui 50 stile.

Lorenzo Carpitelli ottiene un bel 7° posto sui 200 farfalla.

Alberto Pompei si cementa ed ottiene un ottimo 5° posto sui 100 rana.

Allegra Bondi disputa buone prove sui 200 rana, 100 rana, 100 stile e 200 dorso.

Sara De Santi buone prestazioni sui 400 stile, 200 misti, 200 dorso e 100

dorso.

Deva Maria Cianti disputa buone prove sui 200 dorso, 100 dorso, 50 stile e 100 stile.

Categoria Ragazzi, i premiati

Spiccano Giovanni Viani con l’argento sui 200 farfalla e Cosimo Santini con il bronzo

sui 200 farfalla.

Seguono poi le belle prove di Maria Vittoria Cianti sui 100 e 200 rana, 50 stile e 200 farfalla.

Leonardo Carpitelli sui 400 stile, 200 dorso, 100 dorso e 200 misti.

Chiara Marzuoli bene sui 100 e 200 dorso, 400 stile e 200 misti.

Davide Puccioni con buone prove sui 100 e 200 dorso, 400 stile e 100 stile.

Martina Musaj bene sui 100 e 200 rana, sui 50 e 200 stile.

Greta Lucente con buone prove sui 100 e 200 farfalla, 200 rana e 200 stile.

Vittorio Testi bene sui 200 farfalla, 100 e 200 dorso e poi sui 400 stile.

Thomas Monzani si cementa sui 100 e 200 rana, e sui 50 e 100 stile.

Giovanni Messina disputa buone prove sui 100 e 200 rana, 50 e 200 stile.

Categoria Esordienti “A”, i premiati

Si distinguono con ottime prove : Aurora Dodaj con il 6° posto sui 200 stile, 7° sui 50 stile e 200 misti, 10° sui 100 farfalla.

Andrea Ghelli con il 7° posto sui 100 dorso.

Brando Giotti con il 9° posto sui 50 stile.

Diana Galgani con il 10° posto ottenuto sui 50 stile.

Buone prestazioni poi con Gaia Bettiol sui 100 stile, 100 farfalla e 200 rana.

Lorenzo Taddei sui 100 e 200 dorso, 50 stile e 200 misti.

Eva Chesi sui 100, 200 rana e sui 50 e 100 stile.

Nicholas Monzani sui 100 ,200 rana e sui 50 e 100 stile.

Niccolo’ Cerbai si cementa positivamente sui 200 dorso, 200 misti, 50 stile e 100 rana.

Federico Gulotta sui 50, 100 stile, 100 farfalla e 200 misti.

Solomon Haile Lehem impegnato sui 50,200 stile e 200 misti.

Giulio Cappelli sui 200 dorso, 200 misti, 50 stile e 100 rana.

Emma Spini sui 200 dorso, 100 farfalla, 50 e 100 stile.

Ettore Alfani sui 200 dorso, 200 misti, 50 stile e 100 rana.

Tommaso Cerrini sui 200 rana, 100 dorso, 200 misti e 50 stile.

Dafne Giovannini si cementa positivamente sui 100 e 200 stile, 100 dorso e 50 stile.

Categoria Esordienti “B”, i premiati

Con ottime prestazioni si distinguono: Eva Lucente14 per il 7° posto ottenuto sui 50 stile, 200 stile e 200 misti, bene poi sui 100 rana.

Rebecca Ciabo’ 14 con l’8° posto sui 200 misti, bene poi sui 50 e 200 stile e sui 100 rana.

Miranda Dainelli 14 con il 9° posto sui 200 stile, bene sui 100 rana e 200 misti.

Ottime prove poi con Viola Parentini 14 sui 50, 200 stile, 100 dorso e 200 misti.

Eva Piazzini 14 sui 50 stile, 200 stile, 100 rana e 100 stile.

Leonardo Triolo 13 sui 200 stile, 200 misti, 50 stile e 100 rana.

Cosimo Faraoni 13 si cementa con profitto sui 200 stile, 50 stile, e 100 rana.

Matteo Belsole 14 sui 200 stile, 200 misti, 50 stile e 100 rana.

Pietro Pifferi 14 disputa prove positive sui 50 stile e 100 stile.