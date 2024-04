Corso di formazione in turismo letterario, appuntamento a Pistoia

Partirà a Pistoia il primo corso di formazione in turismo letterario mai organizzato in Italia. L'iniziativa è in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio 2024. Il tema sarà il connubio tra letteratura e promozione letteraria dei territori: una materia emergente con ancora poche esperienze nel nostro Paese.

Il corso, promosso da Fondazione Uniser Pistoia, dall'Università per Stranieri di Perugia e dall’Associazione Parchi Letterari, ha raggiunto in poche settimane oltre 40 iscritti tra docenti, studenti e amministratori da tutta Italia. All'iniziativa collaborano anche le università di Genova, Torino e Milano-Bicocca.

“Il nostro intento – spiega Giovanni Capecchi, presidente di Fondazione Uniser Pistoia e direttore del Centro per il Turismo Letterario Tule – è definire temi, metodi e obiettivi professionali del turismo letterario, attraverso un dialogo partecipato tra docenti, esperti, ricercatori, studenti, operatori turistici e culturali. L’obiettivo è riflettere su una forma di turismo sempre più diffusa in Europa. Siamo particolarmente contenti di proporre in Italia il primo corso di formazione su questo tema, unendo ricerca scientifica e azioni pratiche e stabilendo un nesso, sempre più necessario, tra mondo accademico e mondo delle professioni turistiche».

Ai partecipanti al corso saranno proposti approfondimenti e riflessioni sui viaggi letterari, le professioni turistiche e i prodotti turistico-letterari, con focus sulle esperienze che ruotano intorno alle figure di Dante Alighieri, Italo Calvino, Giovanni Pascoli, Tiziano Terzani e Jean Giono, oltre che su protagonisti della letteratura conosciuti in tutto il mondo come Pinocchio. Il corso si snoderà con una serie di appuntamenti riservati agli iscritti tra Pistoia, Castello di Cireglio (sede del Parco Letterario Policarpo Petrocchi), Collodi e Orsigna, con un ricco programma di incontri e lezioni.

Giovedì 2 maggio è in calendario una serata gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail turismoletterario@uniser-pistoia.com: nel Saloncino della musica di Palazzo de’ Rossi, sede di Fondazione Caript, alle 21, ci sarà lo spettacolo musicale “Benedetta maledizione. Parole, immagini e suoni per Tiziano Terzani”. Sul palco si esibirà l’attore, drammaturgo e regista Giovanni Fochi, accompagnato da Riccardo Tesi all'organetto diatonico.