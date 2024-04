Elezioni Firenze, 36 candidati per la lista civica pro-Funaro

Donne e uomini della società civile scendono in campo per sostenere, con una lista civica, la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro. Studenti, imprenditori, liberi professionisti, tra cui avvocati e commercianti, figure professionali provenienti dal mondo del sociale, dell’istruzione e dello sport sono i 36 candidati al Consiglio comunale di Firenze per le amministrative del prossimo giugno 2024.

“Le donne e gli uomini che fanno parte della lista civica che sostiene la mia candidatura a sindaca di Firenze, tra nomi più noti e alcuni meno conosciuti, sono l’espressione delle tante voci che compongono la società civile fiorentina, che viene così rappresentata nella sua interezza. Hanno deciso di mettersi in gioco per amore della città dove sono nati o dove hanno deciso di vivere, condividendo l’idea della Firenze del futuro che stiamo costruendo con la coalizione. Il loro contributo sarà fondamentale per realizzare quell’idea di Firenze giusta, futura, sicura, sostenibile, per tutti” ha detto Sara Funaro.

CAPILISTA

ALESSIA COPPOLA NERI

Ha 32 anni e vive da sempre a Firenze, dove la sua vita ha trovato nello sport il motore principale. In 25 anni di pratica nel mondo del karate ha sempre abbinato l’insegnamento ai giovani alla sua crescita come donna ed atleta, fino a cogliere l’occasione di poter partecipare alla qualificazione olimpica di Tokyo 2020 attraverso la quale in due anni ha girato in quasi tutto il mondo osservando e vivendo le diverse culture nei vari continenti. Nel 2021 è stata eletta consigliere federale nazionale FIJLKAM CONI per la quale ricopre la carica di rappresentante degli atleti. Ha deciso di candidarsi con la lista di Sara Funaro perché convinta che la sua esperienza nel settore sportivo possa essere utile a rappresentare gli sportivi fiorentini all’interno del Consiglio comunale. Le sta molto a cuore il tema della sicurezza, in special modo quella delle donne.

PAOLA GRIFONI

Nata a Roma nel 1952, nel 1977 si laurea in Restauro dei Monumenti presso La Sapienza, e dopo aver vinto il concorso come architetto, ottiene come sede la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. Nel corso della carriera si è occupata di un centinaio di restauri, tra i cui Orsanmichele, Villa Salviati, Certosa del Galluzzo, Campanile di Pistoia, Giardino di Boboli e la Limonaia, la facciata di S.Petronio a Bologna, Palazzo Madama a Torino, il Duomo e la Ghirlandina a Modena; realizzazioni museali, progettazione di mostre. Ha svolto attività di tutela del paesaggio da Firenze a tutto il territorio di competenza della Soprintendenza. Ha prodotto numerose pubblicazioni, tra le più importanti "Monumenti e Istituzioni" sul servizio di tutela in Italia e “Orsanmichele". Dopo il pensionamento ha interrotto l'attività lavorativa negli ambiti istituzionali e privati, ma continua ad interessarsi degli avvenimenti cittadini in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione con vari interventi sulla stampa cittadina.

MARZIO MORI

53 anni, padre di due figli, Alessio e Miriam, è sposato con Laura da 25 anni. Laureato in Scienze dell’Educazione e della Formazione, attualmente è iscritto a un master sul Lavoro di rete. Dal 2004 lavora nella Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, inizialmente come direttore della Casa della Solidarietà San Paolino, attualmente come direttore Area Immigrazione-Marginalità-Giustizia. Fa parte del direttivo nazionale FioPsD, la Federazione delle organizzazioni che in Italia si occupano delle persone senza dimora e allena una squadra di calcio che milita nel campionato di terza categoria.

***

CARMELA ANNIBALE

Vive a Firenze da una trentina di anni, ma è nata in Sicilia nel 1968. Lavora come commerciante e per questo è a contatto tutti i giorni con i cittadini. Si è occupata per circa dieci anni di tematiche sociali, ambientali e del territorio come consigliera di Quartiere 1. Si candida di nuovo per il Consiglio comunale a fianco di Sara Funaro perché è innamorata di Firenze e di tutta la sua bellezza, e intende lottare per valorizzarla come merita. Si riconosce una spiccata sensibilità nell’ascolto del prossimo, ma ha anche la consapevolezza di saper tirar fuori al momento opportuno la determinazione e la combattività che serve per risolvere le questioni in cui crede.

BARBARA CAMPANARO

Nata a San Paolo, in Brasile, da 15 anni vive a Firenze. Venendo in Italia ha deciso di fare il percorso inverso dei suoi avi, anch'essi italiani. A Firenze ha svolto la professione di architetto per 6 anni ma, innamoratasi della città, ha deciso di cambiare lavoro. Dal 2010 scrive e parla a tutti di Firenze e della Toscana sui social media di Viva Toscana. Da quando è arrivata quindi la sua vita è cambiata: oggi ha una figlia, è sposata ed è guida turistica. Ama Firenze e candidandosi nella lista di Sara Funaro vuole mettersi al servizio della città, dei cittadini e dei viaggiatori, per un turismo più sostenibile.

CRISTINA CASAMASSIMI

Ex ballerina classica del corpo di ballo del teatro Comunale di Firenze, ex imprenditrice di moda, è nata nel 1964 e attualmente lavora come organizzatrice di grandi eventi. Si candida nella lista di Sara Funaro perché è convinta che possa rappresentare la svolta giusta per Firenze e perché crede fermamente che l’apporto di una rappresentanza della società civile nel Consiglio comunale sia di fondamentale aiuto per rendere la città ancora più bella e ancora più vivibile.

SILVIA CECCARELLI

Nata a Pisa, ma fiorentina dall'età di due anni, ha studiato al liceo classico Michelangiolo e ha conseguito la laurea in matematica all'Università di Firenze per poi dedicarsi alla ricerca. Attualmente è docente di matematica e fisica in un liceo artistico della città. Si sente vicina a Sara Funaro per la comune sensibilità nei confronti delle persone che attraversano momenti difficili della loro vita o che affrontano ingiuste discriminazioni, e insieme a lei vorrebbe dare il suo personale contributo ai cittadini che dopo malattie importanti o violenze subite, lottano per ritrovare se stessi e il proprio benessere all'interno della società.

ANNA MARIA (CLAUDIA) CIPOLLA

Meglio conosciuta come Claudia, nasce a Roma nel 1962, ma vive a Firenze da oltre 20 anni. Architetto e project manager, collabora con enti di formazione e consulenza nel Project Management in tutta Italia. Si candida a sostegno di Sara Funaro perché la considera una donna concreta e coraggiosa che lavora a sostegno di una città meravigliosa che ha bisogno di andare avanti, ma anche di essere rispettata nella sua essenza.

ROSSELLA COSCO

Sposata e madre di due figlie adolescenti, vive da sempre a Firenze. Lavora come associato responsabile acquisti e logistica in una azienda statunitense, dove si occupa della ricerca e della selezione di produttori e vini italiani, fornendo anche consulenze specializzate nel settore dell’agricoltura. La sua esperienza nella gestione del ristorante di famiglia le ha permesso di entrare in contatto diretto con i suoi concittadini, consentendole di sviluppare un profondo legame con il tessuto sociale della città e di arricchirsi di una vasta gamma di esperienze e conoscenze. L'iniziativa di candidarsi scaturisce dalla volontà di offrire con entusiasmo il suo impegno ed esperienza per Firenze.

CARLOTTA (TOTTA) FILARDI

Ex atleta agonistica di 39 anni e mamma di Isabel e Nicole, Carlotta, meglio conosciuta come Totta, lavora come social media manager. Dalla sua esperienza come paziente oncologica ha scelto di impegnarsi nel sociale ed è presidente dal 2015 dell'associazione “Totta x Tutti”, fondata per donare supporto psicologico ai pazienti oncologici nell’ospedale di Careggi. Ha scelto di candidarsi con Sara Funaro perché crede nella forza e nella sensibilità delle donne, per dare voce alle categorie più fragili e perché tingere Firenze di rosa potrebbe essere la vera svolta per la città.

CARLOTTA GREMIGNI

Nata nel 2000 a Firenze, città di cui è innamorata e da cui non si è mai spostata, Carlotta sta portando a termine la facoltà di Filosofia, specializzandosi in Intelligenze artificiali. Persona molto curiosa, associa lo studio ad altri lavori e la Filosofia l’ha portata a coltivare una forte passione per l’uomo nella società contemporanea, passione che da sempre le fornisce nuovi spunti, nuovi stimoli per impegnarsi seriamente in tutto ciò che intraprende. Affascinata dall’idea di un impegno totale che possa migliorare un pezzetto di mondo, condivide con Sara Funaro il grande amore per la città ed una forte empatia per l’essere umano.

MARIA LETIZIA MAGNELLI

Psicologa di formazione, fiorentina, 45 anni, ha avuto molteplici esperienze professionali sia in Italia che all'estero, lavorando prevalentemente nel settore socio-sanitario. Trova appagante e non solo doveroso aiutare chi è più debole, chi ha più bisogno, chi sembra "non avere una voce”, senza rinunciare mai a pensare di poter fare sempre meglio. Appassionata di politica, quella politica che incide nella vita delle persone, senza clamori, ma attraverso i fatti, ha trovato in Sara Funaro ascolto e competenza ed è per questo che vorrebbe dare il suo contributo per una Firenze che non perda mai di vista i propri valori solidali ed inclusivi.

FRANCESCA MANETTI

Classe 1965, dopo un percorso di studi accademici all’Università di Firenze, dirige (con il fratello e socio Maso) l’azienda storica fiorentina Arno Manetti Ascensori (nata nel 1963). Ha deciso di candidarsi con Sara Funaro per contribuire alla sua elezione a sindaca, perché credo in lei come persona, nel suo percorso politico passato e futuro al “femminile”.

MICHELA MONACO

Nata nel 1994 e laureatasi nel 2022 in Giurisprudenza, è una consigliera comunale uscente che si è occupata della lotta alle barriere architettoniche, dell’accessibilità del patrimonio culturale fiorentino e della razionalizzazione dei parcheggi per disabili. Eletta nella Lega, non ha trovato appoggio per le sue battaglie ed è stata espulsa dallo stesso gruppo consiliare nell’ottobre 2023. Nella sua attività consiliare ha conosciuto Sara Funaro come assessora al Welfare e ha apprezzato i suoi sforzi per migliorare le politiche sociali del comune. Nell’ultima parte della consiliatura è stata nominata dal sindaco Dario Nardella consigliera speciale per la disabilità.

CYNTHIA NAYEF NEHMEH

Nata in Libano nel 1992, da madre libano-brasiliana maronita e padre libanese greco-ortodosso, parla e scrive quattro lingue, italiano, arabo, francese e inglese. Laureata in architettura di interni all’Università di Beirut, nel 2013 arriva a Firenze per un master. Inizia a lavorare come architetto, ma nel 2020 realizza la sua passione diventando imprenditrice nel settore della ristorazione, trasmettendo tramite “Lo Saj” la storia, la tradizione e la cultura libanese. Sposata, è madre di tre figli: Matteo, Giulio e Caia. Il suo amore per Firenze e la conoscenza di Sara Funaro, le hanno dato la spinta a candidarsi per contribuire allo sviluppo sociale, imprenditoriale e culturale, dedicando tutte le sue potenzialità per una Firenze al plurale.

MARIE-CLAIRE NTIBARIKURE

Nata a Firenze nel 1976, da mamma fiorentina e papà del Burundi, si è laureata in Ingegneria civile presso l’Università di Firenze. Dopo un primo periodo di libera professione con varie esperienze principalmente nel campo delle costruzioni in legno, si è occupata di finanziamenti, interventi e verifiche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti e di progettazione di opere pubbliche presso la Regione Toscana. Consigliera dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, dal 2022 è tornata a svolgere la libera professione e vive con il compagno Giuseppe e il loro figlio Mathias.

Sollecitata da tanti amici ha accettato di candidarsi nella lista civica di Sara Funaro per portare il suo personale contributo alla città.

VIRGINIA RODRIGUEZ

Nata a Cartagena de Indias nel 1979, si trasferisce a Firenze nel 1997 per conseguire la laurea in“Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni”. A 26 anni apre la sua prima azienda, Cloe Communication s.r.l., società specializzata in marketing e comunicazione. Oggi continua la sua attività di consulenza nel mondo del marketing e del fashion design, occupandosi di start up e apertura di mercati, organizzando eventi e molto altro. Nel settembre 2014 crea “Frida Querida Firenze” brand di costumi da bagno100% made in Italy, 100% ecosostenibile, 100% made in Firenze. Nel 2017 apre il primo monomarca a Firenze in via Maggio, dove Virginia presiede il CCN via Maggio. Oggi si candida con Sara Funaro perché sa di poter dare un grande contributo per migliorare la qualità del tessuto socio economico della città.

BRUNA ELLEN SANTOS OLIVEIRA

Nata in Brasile nel 1995 e arrivata in Italia, a Firenze, all'età di 7 anni, città dove ha sempre vissuto. Si occupa di politica di genere e lotta per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti della minoranza ed è questa la motivazione che l’ha spinta a candidarsi con Sara Funaro poiché è convinta che questa città abbia fortemente bisogno di una politica che si interessi anche alle donne.

TIMY TADESSE

Vive a Firenze da più di 40 anni, dove ha studiato, diventando assistente all’infanzia. Nata nel 1972 in Eritrea, ad Asmara, come donna di colore si sente perfettamente integrata nella nostra città. Molto attiva nel sociale, fa parte dell’Associazione Etiope dove ha ricoperto vari ruoli. Entrata in contatto con la Fondazione Umberto Veronesi, ne fa parte come Pink Ambassador di Firenze e questo le ha dato la spinta per un maggiore impegno nel sociale, trovando nella candidatura con Sara Funaro tanti punti in comune.

MATTIA ALFANO

Avvocato penalista, da anni si batte per portare la voce delle vittime dei reati all’interno del nostro ordinamento. Membro dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime da Reato, è stato più volte audito in qualità di esperto della materia in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Tra i molti interventi quello sul codice rosso, sulla riforma del rito abbreviato e sul cyberbullismo. È stato ascoltato in Commissione Affari costituzionali con riferimento alla riforma della prescrizione, oltre ad aver scritto due disegni di legge, uno sull’introduzione del cosiddetto Daspo digitale (contro i reati informatici) e uno per introdurre la figura della vittima da reato all’interno della Costituzione.

EMANUELE AMODEI

52 anni, laureato in Economia con specializzazione nel Marketing dei beni culturali, è separato e padre di due figli di 14 e 12 anni. Imprenditore nel settore della formazione e della conservazione e restauro dei beni storici artistici, da oltre 25 anni opera a livello nazionale e internazionale come esperto nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale, avendo realizzato progetti in svariati Paesi. Presidente del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, è Ambasciatore culturale della città di Firenze e Past executive member della Lega Europea degli Istituti d’arte.

Ha la passione per la musica rock (suona il sax), per le immersioni subacquee e per lo sport in generale. La scelta di impegnarsi per le prossime elezioni comunali nasce dalla consapevolezza che la città di Firenze ha ancora moltissimi margini di sviluppo in questo specifico settore e dedicarsi in maniera istituzionale ad un percorso di crescita è un impegno che sente di condividere con il programma elettorale di Sara Funaro, che ritiene avere le qualità umane, politiche e manageriali per poter governare la nostra città. Il suo contributo sarà per una Firenze che mette al primo posto le persone e le loro esigenze.

ALBERTO ANDREINI

Nato a Firenze nel 1966, si è laureato in Filosofia con una tesi di ricerca sulla figura di Emmanuel Mounier fondatore del “personalismo comunitario”. Lunga esperienza lavorativa nel settore editoriale e della comunicazione, svolge oggi la professione di consulente e formatore strategico al fianco di numerose aziende del territorio per agevolare la loro transizione in ambiti quali la digitalizzazione e la transizione green. Ha deciso di accettare di candidarsi alle prossime elezioni come consigliere comunale per mettere a disposizione il suo impegno, l’esperienza e la passione a beneficio della sua città. Per una Firenze più inclusiva, sicura e giusta per tutti, facendo della sostenibilità una chiave e un'opportunità di coesione tra cittadini di tutte le generazioni estrazioni e provenienze.

PAOLO CRESCIOLI

Nato a Firenze nel 1962, è dottore agronomo. Dopo alcune esperienze di volontariato nei Paesi in via di sviluppo, ha lavorato un anno in Etiopia, impegnato in un progetto della cooperazione italiana, per poi dedicarsi al settore dell'igiene e sicurezza degli alimenti. È presidente di una delle più antiche società sportive fiorentine, la P.G.F. Libertas 1877, che dette vita alla Fiorentina e, come delegato regionale dell'Unione Nazionale delle Associazioni Sportive Centenarie d'Italia, rappresenta le Associazioni Benemerite nel CONI Toscana. É stato tra i fondatori dell'Associazione degli Esercizi Storici Fiorentini di cui è proboviro, socio del Museo Fiorentina e Cavaliere di Parte Guelfa. Ha da sempre un'attenzione particolare alla salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni storiche e culturali della città di Firenze, con un'attenzione particolare al mondo del sociale, della socialità e dello sport.

GIAN PAOLO DEI

Fiorentino da 22 anni, ma nato a La Spezia nel 1983, si è laureato in Scienze politiche alla Cesare Alfieri, per poi conseguire la laurea magistrale in Scienza della politica e dei processi decisionali, Comunicazione e Consulenza politica. Dopo la Laurea la sua passione per la musica e per l’organizzazione di eventi sono diventate il suo lavoro. Oltre allo sviluppo di innumerevoli progetti in collaborazione con diverse associazioni della città, ha dato vita insieme ad un gruppo di amici a Bright Festival, il primo festival di Arti Digitali in Italia, nato proprio a Firenze. Ha deciso di candidarsi nella lista civica di Sara Funaro per la comune visione di avvicinare di più i giovani e le manifestazioni che li riguardano, alla futura amministrazione politica di questa città, con un legame di collaborazione e non di contrasto.

BARTOLOMEO GATTESCHI

Nato nel 1992, è cresciuto a Firenze e da alcuni anni lavora nel mondo del volontariato, dove ha imparato ad apprezzare le dinamiche del territorio, ma anche a percepirne i bisogni; ha scelto di candidarsi per contribuire con la sua esperienza a mettere in atto soluzioni volte a migliorare i servizi da offrire alla città. Ha deciso di farlo con Sara Funaro perché insieme hanno sviluppato alcuni progetti e spera che questa possa essere una grande avventura insieme.

SAMUELE LASTRUCCI

Nato 30 anni fa, si occupa di cultura e, grazie al suo lavoro, collabora con i più importanti teatri e musei della città. La sua convinzione è che Firenze meriti un'offerta culturale altissima, ma anche inclusiva, che incentivi un turismo sostenibile e di qualità. Come cittadino vorrebbe poter dare il proprio contributo affinché la città, la sua arte, i suoi teatri e i musei siano prima di tutto un servizio ai cittadini, un baluardo sociale e di civiltà, oltre che una risorsa importante da cui trarre pubblico vantaggio.

CARMINE MARRA

Artigiano in pensione. Nel 1970 ha aperto il primo negozio in viale Talenti: ha quindi visto tutto il grande sviluppo e trasformazione che hanno avuto l’Isolotto e questa porzione di città. Ha deciso di candidarsi con la lista di Sara Funaro spinto dalle tante persone del quartiere che lo conoscono e stimano, per dare un contributo concreto alla corsa della candidata sindaca del centrosinistra.

CORRADO MIRANNALTI

Fa parte di una società che dal 1994 si occupa di trasporto persone in Firenze e da anni rappresenta in CNA le imprese di trasporto pubblico non di linea. Si presenta con la lista di Sara Funaro perché ne condivide il programma e per portare direttamente in campo la sua vasta esperienza, maturata in tanti anni di attività, in un settore strategico per la mobilità turistica fiorentina come il trasporto pubblico non di linea, NCC e Bus.

ALESSIO NASTRUZZI

Nasce a Ferrara, ma fino dall’età scolare vive a Firenze, che considera la sua seconda città natale. Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze con lode e inizia lavorare all’Ospedale di Careggi, ma presto capisce che la sua vocazione è quella del medico di famiglia. Iscritto da sempre al sindacato professionale dei Medici di Medicina Generale (FIMMG), è stato dirigente della segreteria provinciale e successivamente della segreteria regionale della Toscana. Attualmente in pensione, presiede una Commissione regionale permanente del governo clinico toscano, ed è tuttora impegnato quindi nelle politiche sanitarie regionali. È sicuramente in questa ottica, a favore di una sanità all’avanguardia che goda delle risorse di cui necessita e che faciliti una integrazione professionale tra le varie figure sanitarie, che si sente di sostenere con determinazione ed esperienza la lista di Sara Funaro.

MARCO PREDIERI

Attore, regista e drammaturgo da oltre 25 anni, è nato nel 1977. Riconosciuto operatore culturale fiorentino, si è impegnato nella formazione delle giovani generazioni attraverso progetti di inclusione e crescita culturale e sociale, operati con le tecniche e i linguaggi del teatro e dello spettacolo dal vivo. Una laurea in Storia, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze, con una tesi sul Risorgimento italiano. Co-ideatore e direttore artistico del Premio Stelle dello Spettacolo. Con Sara Funaro condivide la stessa visione di una cultura diffusa e popolare al servizio del cittadino, come valore formativo e sociale, di conoscenza reciproca e crescita di comunità. Per Predieri, i linguaggi del teatro sono quelli della libertà di espressione e dei diritti fondamentali di ciascuno, oggi non più scontati; sono gli strumenti della riflessione e della conoscenza dell'altro, attraverso i quali riconoscersi come essere umani, ugualmente tali, nelle rispettive unicità e provenienze. Secondo lui una città solidale e plurale parte da qui e formare i giovani a questi valori deve essere al centro dell’azione politica.

LUCA SANTARELLI

Avvocato civilista, giornalista pubblicista, collaboratore di quotidiani, settimanali e Radio, autore di libri, Santarelli porta con sé non solo una vasta esperienza, ma anche una dedizione alla nostra città, per questo si candida nuovamente. Per lui questa candidatura non è solo un’opportunità, ma un raro privilegio per poter continuare ad essere al servizio della città che ama e dei suoi cittadini. Nella sua visione il consigliere è un ruolo di dovere, non di potere, con l’impegno a lavorare con trasparenza per il bene della comunità.

EUGENIO SCOLA

Quasi 40 anni, è cresciuto in Calabria, ma in tasca ha anche la cittadinanza americana. La sua avventura fiorentina è cominciata 20 anni fa al Polo Universitario di Novoli, dove, insieme ai suoi coetanei, ha formato la prima classe di studenti di quella nuova struttura. Avvocato, lavora con il mondo delle startup ed è appassionato per l’innovazione, oltre ad essere impegnato nel sociale. In passato ha anche preso parte come volontario alla campagna elettorale di Barack Obama. Ha deciso di candidarsi con Sara Funaro perché gli piace la sua idea di “Firenze al plurale” ed il suo percorso politico che l’ha vista sempre impegnata nel welfare e nel sociale con umanità. Si candida per ascoltare il prossimo ed offrire una Firenze più ospitale, più solidale, più giusta.

MARCO SEMPLICI

Presidente uscente della società Servizi alla Strada SPA, tassista, già consigliere comunale e metropolitano di Firenze, ha 40 anni ed è laureato in Scienze Politiche. Negli ultimi tre anni si è occupato del risanamento dell’azienda partecipata al 100% dal Comune di Firenze. Ha riportato il pareggio di bilancio, ha migliorato la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza (su tutti il rinnovamento del Cubo8 al Parterre) e riorganizzato l’azienda in ogni sua ramificazione e competenza. Oggi sceglie una nuova sfida e sposa la visione della città di Sara Funaro candidandosi come consigliere nella sua lista civica.

VINCENZO TODARO

Originario di San Sosti, nella provincia di Cosenza, ha scelto di vivere a Firenze. Attualmente pensionato, ha prestato lavoro presso l’Istituto “Saffi” in qualità di insegnante di Tecnico dei servizi di cucina dal 1982 al 31 agosto 2023. Ha deciso di dare un aiuto concreto a Sara Funaro perché sempre impegnata nel sociale e in tutti gli altri aspetti legati alla comunità. Afferma che è grazie all’entusiasmo di Sara Funaro che ha trovato lo slancio per contribuire al bene della comunità.

LEONARDO TRONCONI

Ristoratore, ma anche agente di commercio, vive da sempre a Firenze dove è nato 48 anni fa. Ha deciso di scendere in campo nella lista civica di Sara Funaro dopo aver avuto con lei diversi scambi di opinioni ed aver capito che grazie alla sua lunga esperienza di assessore, conosce alla perfezione ogni minima sfumatura di questa città ed ha tante idee concrete da realizzare per il suo sviluppo. Per Tronconi, Sara Funaro con il suo impegno politico si è dimostrata una donna inclusiva ed è la persona giusta per guidare Firenze nelle sfide che la aspettano.

RICCARDO ZANARDO

Fiorentino da 40 anni, si occupa da tutta la vita di sport, nello specifico di pallacanestro, e di rapporti con le famiglie e con i giovani, ai quali è molto legato. Ama la nostra città, dove vive da sempre con la sua compagna e le tre figlie, oltre a condividere la quotidianità con gli amici di una vita. Scende in campo con Sara Funaro perché è convinto che voglia il bene di Firenze, e da fiorentino sente il dovere di impegnarsi perché la sua città continui a splendere.

