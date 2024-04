Elezioni, il PD Firenze sceglie due donne capilista

Il Partito democratico di Firenze ha approvato all’unanimità le liste con i candidati per il Consiglio comunale e per i Quartieri, con personalità che rappresentano trasversalmente i vari mondi del tessuto sociale fiorentino, in un mix tra esperienza e innovazione.

Per il Consiglio comunale il Pd presenta una testa di lista con due donne alla sua guida: Irene Micali, giovane ricercatrice universitaria; Rossella Teodori, sindacalista che lavora nelle mense scolastiche, già protagonista nella serata di presentazione della candidatura di Sara Funaro. Anche il primo nome in ordine alfabetico è quello di una donna, Benedetta Albanese, assessora comunale alla Casa, alla sicurezza urbana, diritti e pari opportunità. Accanto ai consiglieri uscenti, ci saranno nuove candidature, per lo più giovani che hanno maturato esperienza nei Consigli di quartiere. Tra gli altri nomi più significativi, Elisa Meloni in rappresentanza del movimento politico di Volt.

Per quanto riguarda la presidenza dei cinque Quartieri, sono confermati i presidenti nel Q2 Michele Pierguidi, nel Q3 Serena Perini e nel Q4 Mirko Dormentoni, tutti molto apprezzati dai cittadini.

Nel Quartiere 1 viene presentato Mirco Ruffili, nato e cresciuto in Oltrarno, consigliere comunale uscente che in questi anni si è occupato di tradizioni fiorentine.

Nel Quartiere 5 viene candidato alla presidenza Filippo Ferraro, nato e cresciuto a Novoli conosciuto per le sue battaglie in favore della tramvia.

Anche nelle liste dei Quartieri sono candidati donne e uomini espressione del tessuto cittadino, impegnati in prima persona nelle attività politiche del territorio.

“Il Partito democratico si è riunito e all’unanimità ha approvato le liste per il Consiglio comunale e per i Quartieri. A nome del partito ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per la Città di Firenze in questi anni e tutti coloro che hanno dato il loro contributo, oltre chi, per motivi numerici, non riesce a far parte delle liste vista la grande richiesta di partecipazione, ma che darà comunque il proprio supporto in questa campagna elettorale. La sfida ora è vincere tutti uniti al fianco della candidata del centrosinistra Sara Funaro. Sia per il Consiglio comunale che per i Quartieri sono state fatte scelte che puntano sull’innovazione senza tralasciare l’esperienza, con candidature di personalità radicate sul territorio, con ampia condivisione all’interno del partito, oltre che confermare nomi di figure che hanno ampio consenso tra i cittadini, frutto del buon lavoro svolto nelle passate consiliature” dichiarano congiuntamente Andrea Ceccarelli, segretario del Pd cittadino, e Niccolò Falomi, coordinatore del Pd cittadino.

Candidati al Consiglio comunale

1. Micali Irene

2. Teodori Rossella

3. Albanese Benedetta

4. Amato Edoardo

5. Barbieri Beatrice

6. Armentano Nicola

7. Bertieri Sofia

8. Balli Cristiano

9. Biti Caterina

10. Burgassi Marco

11. Bonanni Patrizia

12. Cicculli Francesco

13. Calì Francesca

14. Conti Enrico

15. Callupe Lina

16. Coppolaro Tommaso

17. Collesei Stefania

18. D’Ambrisi Angelo

19. Corrado Amanda

20. Fabiani Valerio

21. Galanti Marta

22. Fratini Massimo

23. Gomez Monica Patino

24. Giorgetti Fabio

25. Innocenti Alessandra

26. Guccione Cosimo

27. Meloni Elisa

28. Milani Luca

29. Perini Letizia

30. Nutini Franco

31. Scaglione Angela

32. Pampaloni Renzo

33. Sparavigna Laura

34. Ricci Enrico

35. Struga Giuliano

36. Vicini Jacopo

