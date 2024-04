"Empoli 1424, Masolino e gli albori del Rinascimento", un ciclo di conferenze per far vivere la mostra

Prenderà il via venerdì 10 maggio 2024. L'ingresso è gratuito ma è necessario effettuare la prenotazione

Da venerdì 10 maggio 2024 il Comune di Empoli promuove un ciclo di conferenze di approfondimento collegate alla mostra Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento", promossa e organizzata dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, in corso fino al 7 luglio al Museo della Collegiata di Sant’Andrea e alla Chiesadi Santo Stefano a Empoli.

Gli incontri sono pensati per approfondire alcuni aspetti della mostra attualmente in corso: le conferenze si terranno nel Cenacolo degli Agostiniani alle ore 18. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 757563

PROGRAMMA



Venerdì 10 maggio

Carl Brandon Strehlke

La giovinezza di Fra Angelico

Giovedì 23 maggio

Loredana Gallo e Francesco Suppa

Giovanni Toscani, tecnica e stile

Giovedì 30 maggio

Silvia De Luca

Un compagno di Masolino. Percorso di Francesco d'Antonio, pittore di transizione

Giovedì 6 giugno

Giovanni Giura

Botteghe fiorentine per il territorio: fortuna dei Bicci a Empoli e nel Valdarno inferiore

Giovedì 13 giugno

Andrea De Marchi

Masolino nella Cappella Brancacci

Giovedì 20 giugno

Marco Campigli

Polifonia figurativa nel primo Quattrocento. La gioventù di Francesco di Valdambrino

Giovedì 27 giugno

Emanuele Zappasodi

Gherardo Starnina e il gotico internazionale a Firenze

LA MOSTRA

"Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento", promossa e organizzata dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno di CEAM Group, AeA, Cerofolini srl, Fondazione SeSa, Sammontana spa, Unicoop Firenze, Ubics e la partecipazione di Edison Network, diretta da Cristina Gelli e curata da Andrea De Marchi, Silvia De Luca e Francesco Suppa, raduna il maggior numero di opere, mai presentato finora, di Masolino da Panicale, alcune conservate a Empoli, altre provenienti da prestigiose istituzioni come le Gallerie degli Uffizi a Firenze, il Museo del Bargello a Firenze, la Pinacoteca Vaticana, il Musée Ingres di Montauban, la chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, il Museo di Palazzo Venezia a Roma, il Museo di San Matteo a Pisa e molti altri ancora. L’esposizione si tiene in occasione del 600° anniversario della realizzazione di uno dei capolavori di Masolino, concluso proprio nel 1424, ovvero il ciclo di affreschi con le Storie della vera Croce per la cappella della Compagnia della Croce nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, di cui restano ancora dei frammenti e delle sinopie molto importanti.

INFO - Per tutte le informazioni utili sulla mostra, le visite guidate e la didattica è possibile chiamare lo 0571 757563, scrivere a empolimusei@comune.empoli.fi.it oppure visitare il sito web www.empoli1424.empolimusei.it.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli