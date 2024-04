"Facciamo come se", gli allievi di teatro in scena a Fucecchio con cinque spettacoli

Venerdì 3 maggio alle 18:30 e alle 21:15, sabato 4 maggio dalle ore 15:30 alle 18:30, al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio le allieve e gli allievi dei laboratori Facciamo come se, del Teatrino dei Fondi, suddivisi per fasce d’età, 4-6 anni, 7-10 anni, 11-3 anni, 14-18 anni, under 25, condotti da Claudio Benvenuti, Sergio Bulleri e Marta Paganelli, calcheranno il palcoscenico per i saggi.

È la fine di un percorso, o meglio una tappa del viaggio, che vede l’attività teatrale come un ottimo strumento per sviluppare la creatività, l’empatia, per superare le proprie paure e timidezze, imparare a stare in gruppo, a rispettarsi, a dare sfogo alla propria fantasia, attraverso l’invenzione di storie e l’interpretazione di personaggi fantastici.

Durante l’attività formativa, calibrata per le differenti fasce di età, le ragazze e i ragazzi hanno preso consapevolezza del proprio corpo e della propria voce, scoprendo il gioco come strumento espressivo.

Venerdì 3 maggio alle ore 18:30 aprirà il palcoscenico INSIEME A TE NON CI STO PIÙ, testo e regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con gli allievi dai 14 ai 18 anni: Greta Bianchi, Asia Buralli, Francesco Ciaccia, Agnese Dani, Marta Fattorini, Ginevra Giugni, Matteo Gregorini, Giorgia Lo Iacono Pezzino, Niccolò Masetti, Davide Serratore, Virginia Silvestri, Samira Stella, Leonardo Vettorato.

Alle ore 21:15 sempre di venerdì 3 maggio andrà in scena lo spettacolo RESPIRI del gruppo under 25, testo e regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con Aurora Alderighi, Gilberto Billeri, Caterina Chiappi, Camilla Cioli, Chiara Fiaschi, Filippo Frediani, Leonardo Giambelluca, Elena Gottardini, Marta Manzi.

Sabato 4 maggio alle ore 15:30 apriranno i piccoli di 4-6 anni con NOI PIRATI GENTILI, testo e regia Marta Paganelli e Sergio Bulleri, con Isabella Beconcini, Miriam Benvenuti, Lorenzo Boschi, Giada Casillo, Sophia Ferrarini, Matteo Giacomelli, Francesca Greco, Luna Lami, Caterina Masoni, Aurora Parrini, Aurora Pozzoli, Ettore Selmi, Emma Toni.

Alle ore 17:00, sarà la volta dei 7-10 anni, con AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, testo e regia Marta Paganelli e Sergio Bulleri, in scena: Marta Baccanelli, Cesare Capobianco, Andrea Covato, Lorenzo Daddi, Francesco Di Perri, Gabriele Farabollini, Tommaso Montanelli, Penelope Pedone, Sofia Perica.

Ultimo appuntamento con il gruppo dagli 11 ai 13 anni che si esibirà alle ore 18:30 di sabato 4 maggio con ALLA RICERCA DELLA VERITÀ, testo e regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con l’interpretazione di Mattia Angerame, Elisa Baccanelli, Brando Biagioni, Bianca Brotini, Anita Carrai, Adele Liberati, Clara Marabotti, Frida Marabotti, Clara Marianelli, Francesco Masini, Anita Menichetti, Sveva Natali, Melissa Rovini, Emma Talarico.

Fonte: Teatrino dei fondi