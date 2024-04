Guida ubriaco camion della raccolta rifiuti, denunciato 50enne

Un operaio 50enne è stato sorpreso dai carabinieri del Norm di Portoferraio, all'Isola d'Elba, alla guida in stato di ebbrezza di un camion per la raccolta dei rifiuti urbani.

I militari avevano notato il mezzo della società che gestisce il servizio sull’Isola mentre procedeva a zig zag. Il conducente, una volta fermato, era sembrato in forte stato di ebbrezza. L'accertamento dell'etilometro ha rilevato un tasso alcolico nel sangue pari a 1,16 g/l, molto elevato in quanto per la guida di tali veicoli deve essere pari a zero.

Al 50enne, poi denunciato, è stata immediatamente ritirata la patente, mentre l’autocarro è stato affidato ad un secondo autista, fatto sopraggiungere sul posto, in grado di poter garantire la prosecuzione del servizio.