Insieme per Fucecchio, si presenta la lista civica per Emma Donnini

“E’ con grande soddisfazione che presentiamo oggi la lista ‘Insieme per Fucecchio’, a sostegno della candidatura a Sindaco di Emma Donnini”. Con queste parole, Fabio Monti, ex agente della Polizia municipale di Fucecchio, 76 anni a luglio, ha presentato la squadra con cui si candiderà alle prossime elezioni. “ ‘Insieme per Fucecchio’ si conferma una realtà solida e ben radicata nel panorama fucecchiese” continua Monti “è la seconda volta che presentiamo una lista di candidati alle amministrative, dopo le elezioni del 2019 (NdR a sostegno del secondo mandato di Alessio Spinelli). Anche stavolta sono stato scelto come capolista ed è per me e per tutti noi un grande onore e un impegno quello di dare voce a tanti Fucecchiesi, al di là degli schieramenti di partito”. Oltre a Monti, la lista comprende i nomi di Stefania Tamburini, Andrea Benvenuti, Miroslava Svurova, Resti Demiri, Laura La Verde, Pietro Domenico Lazzaro, Mariagrazia Morrone, Moreno Sabatini, Monica Bagni, Gennaro Guerra. “Siamo un gruppo di cittadini che vogliono rimboccarsi le maniche per il bene di Fucecchio e siamo convinti che Emma Donnini abbia le carte giuste per amministrare al meglio la nostra bella città: visione strategica, proposte concrete ed esperienza. Di tutto questo Fucecchio ha bisogno per affrontare le sfide dei prossimi anni”.

Fonte: Ufficio Stampa