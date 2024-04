Montesport ginnastica artistica, ottimi risultati nel Campionato Gold Allieve: le ginnaste premiate

Nella giornata di ieri a Montevarchi si sono tenute le ultime prove regionali del Campionato Gold Allieve per alcune ginnaste del Montesport Montespertoli ASD. Ottima la prova di Vittoria Guerrini capace di ottenere punteggi importanti in A2 e di piazzarsi al primo posto di giornata, aggiudicandosi il titolo di Campionessa Regionale. In fascia A3 Caramelli Danae si migliora rispetto alla prova precedente.

In fascia A4 Pucci Vittoria svolge un'ottima gara piazzandosi al 4° posto. La classifica regionale data dal miglior punteggio ottenuto nel programma Base e Avanzato, a sorpresa vede salire Vittoria sul 3° gradino del podio. Rivedremo queste ginnaste e Maria Sole Giannozzi (assente alla competizione per un problema di salute fortunatamente ormai risolto) tra tre settimane a Riccione, dove le migliori 120 ginnaste di ogni categoria si sfideranno per il titolo di campionessa nazionale.