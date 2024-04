Mostra del Chianti Montespertoli, tra le novità le visite in cantina. Ospiti i vini di Epernay e Carmignano

La Mostra del Chianti festeggia 66 edizioni: quella del 2024 sarà intitolata In Vino Veritas e porterà calici e festa dal 25 maggio al 2 giugno a Montespertoli.

Questa mattina la presentazione al Centro I Lecci: oltre al sindaco Alessio Mugnaini erano presenti il presidente Viticoltori di Montespertoli Giulio Tinacci, Luigi Manetti per il Gruppo Novecento e Olimpia Sani per la Società Pirene, organizzatrice dell'evento per conto del Comune.

Come sempre, le aziende locali saranno al centro dell'evento, con stand e degustazioni in piazza del Popolo ed eventi speciali in piazza Machiavelli (attesi gli spettacoli di Alessandro Paci, Lorenzo Baglioni e molti altri ancora). Tra gli ospiti, il territorio di Epernay, gemellato da 20 anni con Montespertoli, e Carmignano con la sua DOC, tra le più antiche della Toscana. Protagoniste però saranno le 17 aziende vinicole di Montespertoli.

L'apertura non vedrà il discorso delle istituzioni, in virtù della par condicio, ma sarà affidata alla Filarmonica Amedeo Bassi in sfilata. Verrà poi consegnato il trofeo delle contrade per il Torneo tra Cappella, Fontanelle, Fornace, Mura e Pozzo. Nell'arco della manifestazione ci saranno le prove sportive e tradizionali per accaparrarsi l'ambito premio, un fiasco in ceramica.

Il richiamo alla tradizione sarà fatto anche con il Gruppo Novecento che in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, rievocherà l'antica fiera del bestiame, con tanto di personaggi come nobili, contadini e animali della fattoria.

Tra le novità presentate quest'oggi troviamo il servizio di Vino al Tavolo, per chi rimarrà a cena nelle serate di festa, e le visite guidate alle cantine (in programma il 26 maggio e il 1 giugno tra le 15.30 e le 18.30, con partenza dal centro città con un servizio navetta).

Per tutta l'area della festa ci sarà l'angolo delle aziende vinicole, il wine bar in piazza Machiavelli, stand gastronomici, area bimbi, luna park e tante iniziative culturali tra il Planetario, l'antica falegnameria, il LOFT19 e il centro Le Corti.

Il programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.