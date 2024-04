Muore a 20 anni dopo un intervento per dimagrire in una clinica privata: si indaga

Un giovane di 20 anni è morto a Roma dopo aver subito un intervento per dimagrire in una clinica privata ad Arezzo. La sua morte ha fatto aprire un'inchiesta della procura di Roma. Il ragazzo, che pesava 160 chili, era stato dimesso dalla clinica aretina il 21 aprile e aveva fatto ritorno a Roma. Tuttavia, giovedì scorso ha iniziato a sentirsi male e è stato portato all'ospedale San Carlo di Nancy, dove i medici del pronto soccorso non hanno rilevato problemi gravi e lui stesso aveva firmato per le dimissioni. Successivamente ha avuto un altro malore e è stato trasferito al policlinico Gemelli, dove è poi deceduto. Il padre del giovane ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, portando all'avvio delle indagini e al sequestro delle cartelle cliniche, con autopsia ordinata. La clinica aretina ha difeso le proprie azioni, spiegando di aver seguito i protocolli correttamente e fornito le cure necessarie .