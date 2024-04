Nuovo consiglio per I Festaioli di Roffia, i progetti per il prossimo triennio

Lo scorso 13 aprile si è tenuta l'assemblea per l'approvazione del bilancio e le elezioni del consiglio che guiderà l'associazione I Festaioli di Roffia per i prossimi 3 anni.

Nella prima riunione tenutasi ieri gli eletti hanno nominato il seguente consiglio che è così formato:

- Andrea Lavecchia: Presidente

- Francesco Capecchi: Vice Presidente

- Emiliana Vittori: Segretario

- Grilli Fabio: Consigliere

- Grilli Pamela: Consigliere

Nell'anno 2023 il bilancio ha chiuso positivamente, purtroppo non è andato a buon fine il progetto che volevamo realizzare riaprendo l'ex ambulatorio nella frazione ma non ci scoraggiamo. L'associazione ha svolto moltissime iniziative che hanno valorizzato la frazione ed ha collaborato anche con alcune realtà del territorio sanminiatese. Un bellissimo rapporto è nato con Territorio in Comune di Ponte a Egola.

I progetti per lo sviluppo dell'associazione sono molti, a breve inizieranno i lavori di manutenzione e ammodernamento del Campino della Pace davanti alla chiesa di Roffia.