Pasticceria di Montespertoli al terzo posto per la Miglior Crostata al Mida di Firenze

Nella sfida all’insegna del gusto toscano andata in scena ieri sera all’interno della Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, la Pasticceria Fiorentina di Montespertoli si è piazzata al terzo posto nella categoria Miglior Crostata di Marmellata.

Un dolce tipico delle famiglie toscane che, per dirla con le parole di Pellegrino Artusi, è quella torta “che ha per base la pasta frolla e per ripieno le conserve di frutta o la crema” e che “migliora dopo un giorno o due” dalla cottura.

A decretare il bronzo per Pasticceria Fiorentina è stata la giuria popolare che ha individuato un proprio vincitore (Il Vecchio Forno di Firenze). Per la giuria tecnica, invece, la migliore crostata è quella di Pasticceria Reale di Signa.

La Pasticceria Fiorentina ha gareggiato contro 25 tra pasticcerie, ristoranti e forni dell’intera Città Metropolitana di Firenze, precedentemente selezionate.

Il progetto “Food Challenge” è un tributo alla ricca storia culinaria di Firenze, e un modo per onorare e preservare le ricette e i metodi di cucina che hanno definito la città per secoli.

Fonte: Cna Firenze