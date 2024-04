Pickpocket, tre arresti a Firenze in piazza del Duomo

Arrestati tre 'pickpocket', ossia scippatori, di 46, 47 e 50 anni nel pomeriggio di domenica 28 aprile dai carabinieri di Firenze Uffizi. I tre erano riusciti a rubare il portafoglio all'interno di una turista straniera a passeggio per piazza del Duomo. Ma non si erano accorti della presenza dei carabinieri che sono intervenuti evitando la fuga. La refurtiva è stata restituita mentre gli arrestati sono finiti in camera di sicurezza in attesa della convalida.