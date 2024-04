Podismo, gruppo sportivo polizia municipale di Firenze: conquistati quattro titoli italiani

Un weekend di grandi soddisfazioni per il gruppo sportivo della polizia municipale di Firenze. Gli atleti fiorentini hanno partecipato al campionato nazionale di corsa su strada delle polizie locali che si è svolto domenica scorsa ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, aggiudicandosi quattro medaglie d'oro. Agenti e ufficiali erano chiamati a confrontarsi su una distanza di 10km per gli uomini e di 5km per le donne.

Con il tempo di 36'30", Francesco Bacciottini, del reparto Isolotto, ha vinto il titolo italiano categoria 40 finendo anche al quinto posto assoluto della competizione. Alessio Ranfagni, del reparto di Porta Romana ha ottenuto la medaglia d’oro per la categoria 50 con il tempo di 37'06", piazzandosi settimo assoluto. Campionesse italiana nella categoria 30 Beatrice Bandini, del reparto Isolotto, che ha concluso la gara con il tempo di 23'19" e Simona Camici. Ottime prestazioni per Filippo Ferri, dell'autoreparto, e Gabriele Bicci, del reparto infortunistica stradale: il primo ha migliorato il tempo personale sulla distanza conquistando la nona posizione mentre il secondo ha sfiorato di poco il podio di categoria, finendo al quarto posto.