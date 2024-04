Sociale, cultura, sport e altro ancora: domande aperte per il bando pubblico di Certaldo

Il Comune di Certaldo ha annunciato l'apertura del bando per la concessione di contributi nei settori sociale, culturale, educativo, sportivo e turistico per l'anno 2024. Questa iniziativa, secondo la delibera del Consiglio Comunale n.27 del 10 aprile 2024, offre un'opportunità alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, agli enti del terzo settore e ad altri soggetti senza scopo di lucro che operano nel territorio.

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono presentare domanda coloro che hanno sede nel Comune di Certaldo e sono legalmente riconosciuti da almeno sei mesi al momento della richiesta di contributo. L'obiettivo è sostenere le iniziative che promuovono il benessere sociale, la cultura, l'istruzione, lo sport e il turismo nella nostra comunità.

Il bando pubblico per la concessione di contributi a Certaldo copre una vasta gamma di settori, tra cui quello culturale e turistico per sostenere le iniziative artistiche, educative, ricreative che contribuiscono alla promozione del territorio e delle tradizioni locali. Spazio anche per le attività sportive di base e le manifestazioni dilettantistiche, che incoraggiano uno stile di vita sano e attivo. Infine, sono previste iniziative per la tutela della salute, il sostegno alle fasce deboli della popolazione, la prevenzione del disagio sociale e la lotta alle discriminazioni.

Il sindaco di Certaldo chiarisce che il bando mira a sostenere progetti che contribuiscano al benessere e alla crescita della comunità certaldese, promuovendo la cultura, lo sport e la solidarietà sociale.

Gli enti e le associazioni interessate devono compilare la domanda di contributo utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo. La domanda, firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente nell'orario di apertura al pubblico o inviata via pec all'indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it.

Si raccomanda di rispettare il termine perentorio del 14 maggio 2024 per la presentazione delle domande. Saranno considerate esclusivamente le domande pervenute entro questa data.

Fonte: Comune di Certaldo