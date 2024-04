Spring Sound Festival a Empoli, primo concerto con Sick Chapa e gli Hso

La prima edizione dello “Spring Sound festival” sta per cominciare. Un evento realizzato dall’associazione Jump Live e associazione Il Contrappunto in collaborazione con SintesiMinerva cooperativa sociale, patrocinato dal Comune di Empoli, animerà l’area ristoro Green Bar del parco di Serravalle di Empoli da giovedì 2 a domenica 5 maggio 2024. L’ingresso è libero e sarà possibile anche godere degli stand di street food che apriranno dal pomeriggio.

Si parte giovedì 2 maggio, alle 21, con i Sick Chapa e gli Hso: giovani musicisti che porteranno freschezza, passione per la musica, Gen Z, linguaggi che uniscono, spensieratezza.

Si prosegue venerdì 3 maggio, alle 21, con Bobo Rondelli e I Matti delle Giuncaie. Un viaggio sonoro tutto toscano che non mancherà di farvi ballare, emozionare e riflettere con il sorriso come sono soliti fare questi artisti. Una serata suggestiva e “matta”.

Mentre sabato 4 maggio, alle 21, il protagonista sarà Eugenio Bennato con il suo ultimo lavoro, ‘Vento popolare’. In apertura di serata, Andrea Brunini e Gheri. In questa performance, Bennato torna al punto di partenza, quando cominciò a girare il mondo con la sua musica delle minoranze dove non ha mai contato il profitto ma il contatto umano e la bellezza. Ad accompagnarlo ci saranno: Vincenzo Lambiase, chitarra classica e elettrica; Sonia Totaro, danza e voce; Francesca Del Duca, batteria, percussioni, voce e Stefano Simonetta, basso, chitarra acustica e voce.

Infine, domenica 5 maggio, il festival chiuderà con un pomeriggio ricco di musica e spettacoli: Tommago e la sua magia, alle 16; all’imbrunire, alle 18, il palco si trasformerà in un viaggio nel passato, sulle note delle musiche tratte dalle più celebri colonne sonore dei film d’animazione con i Leviosa Ensemble, “Once Upon a Music”. Dalla Sirenetta, ad Aladdin, a Il Re Leone, Mulan, Frozen e chissà quali altri arrangiamenti a ‘sorpresa’, esclusivi e inediti del loro repertorio cattureranno il pubblico. Alle 21, tutti in pista con dj Max Cioni e la sua dance anni ’80, ’90 e 2000.

INFORMAZIONI - Associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com responsabile Roberto del Pasqua 331 9749060

Fonte: Ufficio Stampa