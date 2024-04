Stelle al Merito del Lavoro, 75 onorificenze a Firenze

Sono 75 i lavoratori che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani e che per questo riceveranno la “Stella al Merito del Lavoro”. Alla cerimonia, che si terrà presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, interverranno il Sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, il Console Regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Massimo Tucci, il Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini, il Presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Cesare Puccioni, il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana del Lavoro di Firenze, Giovanni de Paulis ed il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Saranno, altresì, presenti i Prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana, i quali consegneranno le onorificenze ai nuovi "Maestri del Lavoro", unitamente ai Sindaci del territorio di residenza degli insigniti.

Si riporta di seguito l'elenco degli insigniti, ai quali il Prefetto Francesca Ferrandino consegnerà questa importante onorificenza, con l'indicazione della relativa azienda di appartenenza1

Firenze (36): Baccetti Noemi (Sdipi Sistemi), Bagnoli Lorenzo (Nuovo Pignone Srl), Baldi Alessandra (Ferservizi), Benedetti Lorenzo (Nuovo Pignone Srl), Biancalani Roberto (Chi-ma Florence), Broccoli Giuliana (Poste Italiane Spa), Cetani Antonietta (Fratelli Borgioli), Ciarlo Antonio (Busitalia), Cilia Filippo (Salvatore Ferragamo Spa), Del Freo Lori (Poste Italiane Spa), Di Francesco Enrico (Leonardo Spa), Dolfi Andrea (Nuovo Pignone International), Galliano Antonella (Leonardo Spa), Giugliano Francesco (Leonardo Spa), Innocenti Monica (Bagart Srl), Kaemmerle Dianora (H.C. Hospital Consulting Spa), Lombardi Massimo (Curti Spa Costruzioni Meccaniche), Manetti Piero (Leonardo Spa), Materassi Massimo (Leonardo Spa), Michelini Giovanna (Nuovo Pignone Tecnologie srl), Minchioni Moira (Poste Italiane Spa), Morbidi Mario (ROSSS Spa), Nesti Alessandro (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite), Passeri Lucia (Poste Italiane Spa), Pastorelli Carlo (ENEL X Italia srl), Pecchioli Piera (Leonardo Spa), Picconcelli Paola (A.Menarini Manifacturing Logistics and services), Pieraccini Valentina (Salvatore Ferragamo Spa), Pinzauti Sandro (Enel distribuzione Spa), Rizzello Maurizio (Leonardo Spa), Saccardi Marco (ENEL Spa), Stanghellini Silvia (H.C. Hospital Consulting Spa), Tartaglia Mario (Ferrovie dello Stato), Torrini Daniele (Leonardo Spa), Valeri Fabio (Nuovo Pignone Tecnologie), Viliani Giuseppe (H.C. Hospital Consulting), Zampelli Fiorangelo (RFI - Rete Ferroviaria Italiana).

Arezzo (6): Broccoli Giuliana (Poste Italiane Spa), Galoppi Antonella (La Ferroviaria Italiana), Gori Roberto (Busitalia), Innocenti Massimo (Zucchetti Centro Sistemi), Marchi Rita (Poste Italiane Spa), Parigi Fabio (Enel produzione Spa).

Grosseto (3): Ardenghi Renata (Banfi Soc. Agricola), Carosi Arsenio (FLAEI), Magrini Manuele (Enel Green Power).

Livorno (6): Bertocchi Franco (Solvay), Bracaloni Nicola (Enel Produzione Spa), Fattorini Sergio (Solvay), Maddalosso Maurizio (Leonardo Spa), Nerici Mirco (Leonardo Spa), Salvatore Marco (Pasticceria Cristiani).

Lucca (5): Berardinetti Cosimo (Azimut – Benetti), Lucchesi Enrico (Papeschi Srl), Nuti Maria (Gamma srl), Puppa Mauro (Enel Green Power), Remedi Maria Rosa (Azimut - Benetti Group Spa).

Massa Carrara (3): Adorni Andrea (MBDA Italia), Sboro Alessandro (Nuovo Pignone Srl), Verzanini Angelo (Cooperativa Cavatori Lorano).

Pisa (1): Rossini Luca (Enel Green Power Italia Srl).

Pistoia (6): Bindi Raniero (Rinati Srl), Drago Giovanni (Mercitalia Rail Srl), Franceschini Monica (CO.R.EDIL), Mari Marco (Sofidel Spa), Martinelli Daniele (Nuovo Pignone Tecnologie srl), Pellegrini Tiziano (Nuovo Pignone srl).

Prato (5): Bertola Ettore (Cromos Srl), Cialdi Laura (Cromos Srl), Faggi Luca (Marini-Industrie), Lorenzini Isabella (HOMO Snc), Ruggeri Cristina (Plastylenia Spa).

Siena (4): Gepponi Claudio (Fabbrica del panforte), Masi Alessandro (Banca Centro Credito Cooperativo, Toscana – Umbria), Scarpellini Massimo (RCR Cristalleria Italiana Spa), Socchi Stefano (G. Elettric Srl).

