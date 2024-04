Susanna Cenni presenta il programma e i candidati

Si intitola “FUTURA: la città che verrà” il programma elettorale con cui Susanna Cenni si presenta come candidata sindaca alle elezioni amministrative di Poggibonsi del prossimo 8 e 9 giugno.

Futura è una visione, è un insieme di progetti e di tentativi di tradurre suggestioni in possibilità concrete. Futura è il risultato di un lavoro di ascolto, incontro, confronto, studio, analisi, svolto in questi mesi di campagna elettorale.

Il programma Futura sarà presentato da Susanna Cenni durante un incontro pubblico in programma venerdì 3 maggio alle 18 alla sala polivalente “La Ginestra”, in via Trento: nella stessa occasione saranno presentati anche i 48 candidati e candidate al Consiglio comunale presenti nelle tre liste che fanno parte della coalizione.

La candidatura di Cenni, infatti, sarà sostenuta dalla lista del Partito Democratico, dalla lista civica “Futura” e dalla lista “Uniti per Poggibonsi” (+Europa, PSI, Italia Viva Poggibonsi).

L’appuntamento è, dunque, per venerdì 3 maggio alle 18.

Fonte: Ufficio Stampa