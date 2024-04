Temporali forti in arrivo per il Primo Maggio sulla Toscana

Diminuisce la pressione sul Mediterraneo centro occidentale portando, per domani mercoledì primo maggio, piogge e temporali che, dalle zone interne del nord ovest della Toscana tenderanno ad estendersi a tutta la regione, con particolare insistenza sulle province di Massa Carrara, Pisa, Lucca, Livorno e Grosseto.

Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Il mare sarà molto mosso in Arcipelago e litorale meridionale.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso, per l’intero territorio regionale, un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti valido fino alla mezzanotte di mercoledì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Firenze e provincia

La sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico per tutto il territorio metropolitano e rischio temporali forti per le aree del Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera.

Dalla sera di martedì precipitazioni a partire dalle zone di nord ovest della regione che nel corso della notte e della mattina di domani tenderanno ad estendersi a tutto il resto del territorio regionale e che potranno assumere, localmente, carattere di rovescio o temporale specie nel pomeriggio. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate.

Si raccomanda massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida.

cfr.toscana.it

sopi.fi.it/immagine-meteo-hd