Tenta tre furti di seguito nello stesso supermercato, arrestato a Firenze

Si è presentato tre volte nello stesso supermercato all'Isolotto, dove avrebbe tentato tre furti di seguito. In un'occasione il colpo è riuscito, ma alla fine è stato fermato dalla polizia. È successo a Firenze dove ieri mattina un 41enne fiorentino è stato arrestato in via Canova, con l'accusa di furto aggravato continuato, in un negozio della zona.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara l'uomo si sarebbe introdotto una prima volta all'interno dell'esercizio commerciale provando ad asportare, senza riuscirci, diversi cosmetici che avrebbe nascosto all'interno del suo zaino. Visto dai dipendenti, avrebbe poi restituito quanto prelevato. Quando la vicenda sembrava essersi conclusa, a distanza di pochi minuti secondo quanto emerso il 41enne avrebbe tentato un altro colpo, questa volta messo a segno. Infine si sarebbe poi ripresentato una terza volta nel supermercato e, dopo aver asportato diversi generi alimentari avrebbe tentato di oltrepassare le casse ma, questa volta, senza successo dovuto dall'intervento degli addetti alla vigilanza.

Sul posto è intervenuta la polizia: il 41enne, già noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato.