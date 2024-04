Tirocinio all'estero per giovani in apprendistato con Mestieri Toscana

Un'opportunità di tirocinio a all'estero per giovani in possesso di un contratto di apprendistato. Mestieri Toscana, tramite il bando Erasmus+, mette a disposizione di apprendisti residenti in Toscana tre programmi di mobilità che vanno dalle 2 alle 4 settimane. Le destinazioni sono Bordeaux e Montpellier (Francia), Bandon (Irlanda) e Malaga (Spagna).

Vari i settori di tirocinio, che includono marketing, turismo, customer care, fatturazione, programmi informatici e progettazione. La mobilità europea per i giovani apprendisti copre le spese del viaggio, vitto e alloggio in appartamenti o alloggi delle famiglie ospitanti individuate dai partner transnazionali del progetto, assicurazione, assistenza organizzativa all’estero da parte dei partner transnazionali del progetto, tutoraggio.

Le imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione si occuperanno della messa in trasparenza delle competenze tecnico-professionali acquisite dai partecipanti durante il tirocinio formativo. A conclusione del progetto verrà rilasciata la Certificazione Europass Mobility.

Le candidature devono essere presentate compilando il modulo online che si trova sul sito www.mestieritoscana.it. entro il 20 luglio 2024. È fondamentale allegare i documenti richiesti, tra cui il Curriculum Vitae in lingua del paese di destinazione redatto sul modello europeo Europass, copia della carta d’identità o passaporto, tessera sanitaria e fotografia tipo fototessera.

Le mobilità rivolte agli apprendisti si inseriscono all'interno del bando Erasmus + Vet, promosso dall'Istituto Salvemini Duca d’Aosta (capofila di un consorzio al quale partecipano altri Istituti superiori del Territorio), insieme a Mestieri Toscana.

La selezione avverrà tramite un colloquio individuale concordato. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Consorzio Mestieri Toscana scrivendo a i.corsini@mestieritoscana.it g.gianrossi@mestieritoscana.it o telefonando allo 055/4476026.

Dal 2018 Mestieri Toscana opera come ente di invio e ente di supporto tecnico nei progetti di mobilità internazionale rivolti a Istituti Scolastici, Imprese, Organizzazioni del Terzo Settore, in quanto organismo accreditato Erasmus+ per il settore VET (istruzione e Formazione Professionale) per il periodo 2021-2027. In questi anni Mestieri Toscana ha concretizzato l’arrivo in Spagna, Francia, Irlanda, Malta, Germania di 168 ragazzi e ragazze.

Fonte: Mestieri Toscana