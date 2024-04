Una panchina 'parlante' dedicata alle persone con disabilità, l'inaugurazione a Castelfranco

Lunedì 29 aprile è stata inaugurata nel Parco Galilei di Castelfranco di Sotto una panchina dedicata alle persone con disabilità. L’installazione – che arricchisce il percorso delle Panchine Parlanti già presenti nel Parco - segna il momento conclusivo diuna progettazione condivisa tra Amministrazione Comunale, Centro Diurno La Farfalla e Istituto Comprensivo L. da Vinci.

La panchina è stata infatti il frutto di un lavoro di collaborazione che ha visto la partecipazione attiva degli stessi studenti insieme agli ospiti del Centro Diurno.

All’inaugurazione erano presenti, oltre all’amministrazione comunale, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa con Loredana D’Ermiliis (resp. del servizio persone con disabilità), gli ospiti del Centro Diurno La Farfalla insieme agli educatori ed alla direttrice della struttura Irene Corsi, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, i docenti, il dirigente scolastico Sandro Sodini, e alcune associazioni del territorio.

L'obiettivo delle panchine parlanti è quello di veicolare nei parchi pubblici messaggi culturali, sociali e civici, ma anche promuovere percorsi inclusivi per gli ospiti del Centro La Farfalla attraverso la collaborazione con Istituzioni, Scuola e Associazioni. Il progetto, avviato due anni fa, ha permesso di riqualificazione di 13 panchine del Parco G. Galilei, trasformandole in vere e proprie in installazioni artistiche. Ciascuna lancia un messaggio sociale, con particolare riferimento ai principi della nostra Costituzione e ai diritti e doveri civici di tutti e tutte.

Tutte le panchine sono state realizzate dagli ospiti del Centro Diurno, all’interno del laboratorio d’arte.Già dallo scorso anno il progetto aveva coinvolto anchel’Istituto Comprensivo L. da Vinci: una classe della Scuola Secondaria di Castelfranco di Sotto aveva partecipato alla realizzazione di una panchina gialla contro il bullismo ed il cyberbullismo.Quest’anno si è deciso di dare continuità a questa esperienza ed è stata individuata nella disabilità il tema a cui ispirare il disegno della panchina.

"Uno degli aspetti più importanti del progetto è l’aver generato momenti di condivisione - hanno sottolineato gli educatori del centro diurno - alunni e ospiti del centro non solo hanno lavorato insieme alla decorazione della panchina, ma hanno anche condiviso esperienze di gioco, pranzato insieme".

"Questo progetto ha costituito un'opportunità unica di sviluppo per le nostre alunne e i nostri alunni – hanno aggiunto i docenti dell’Istituto Da Vinci -. Ha permesso loro di lavorare su competenze sociali e civiche senza tralasciare l'occasione di crescita nelle capacità relazionali. La collaborazione con il Centro continuerà perché abbiamo deciso di ridipingere insieme e rendere più belle le porte del nostro Istituto".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa