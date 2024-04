Un'opera d'arte per lo stadio Raciti di Quarrata: aperto il concorso

Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello stadio comunale "F. Raciti", il Comune di Quarrata ha deciso di indire un concorso di idee per realizzare un’opera d’arte che verrà posizionata in maniera permanente all’interno del sussidiario.

I partecipanti al concorso dovranno ideare, progettare e realizzare un’opera d’arte originale, in forma di scultura e/o installazione artistica.

L’opera d’arte si dovrà relazionare da un punto di vista formale e materico con l’insieme delle componenti architettoniche, artistiche e paesaggistiche locali, con particolare riferimento al complesso monumentale, patrimonio UNESCO, della Villa Medicea “La Magia”. Dovrà inoltre riconnettersi alla tematica sportiva, sottolineandone l’importanza strategica a livello culturale e sociale.

Il concorrente potrà esprimere la propria proposta liberamente, secondo le modalità ritenute più idonee, ma verrà attribuita una particolare preferenza per le proposte che garantiscano l’utilizzo di materiali durevoli, sia agli agenti atmosferici che alle azioni meccaniche e che presentino altresì facilità di manutenzione e pulizia.

La partecipazione al concorso è aperta agli artisti, in forma individuale o in gruppo. Per presentare le proprie idee c’è tempo fino al 30 maggio entro le ore 10:00.

Il vincitore si aggiudicherà il premio di 36mila € da considerare al lordo di qualsiasi onere fiscale, contributivo e non. Tale importo verrà corrisposto al vincitore e si intende comprensivo di tutte le spese di ideazione, produzione, fornitura ed installazione. Con la corresponsione del premio la Stazione Appaltante acquisisce la proprietà del progetto.

La procedura per partecipare al concorso di idee è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/homepage/

Qui tutte le info complete.