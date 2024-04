Use Gross, il tutto per tutto in Gara-2 a Quarrata

Negli occhi e nella mente di tutti ci sono ancora quell’ultima azione di gara uno e quelle occasioni del ko fallite di un niente.

È proprio da qui che l’Use Computer Gross riparte in vista di gara 2 che mercoledi sera alle 18 la vedrà di scena a Quarrata (arbitri Zanzarella di Rapolano e Rossetti di Rosignano) con un solo chiodo fisso in testa: vincere e riportare la serie al Pala Sammontana. Proprio questi episodi sfortunati fanno capire che l’obiettivo è alla portata. Pur contro una squadra che ha ormai più volte dimostrato tutto il proprio valore, Sesoldi e compagni sanno bene che l’obiettivo è nelle loro corde e che i mezzi per riuscirci non mancano.

Anche se, come ha detto coach Valentino, una partita non è mai uguale all’altra, è facile pensare che sarà ancora una volta una sfida equilibrata nella quale un rimbalzo in più o una palla persa in meno possono essere decisive. Per questo servirà la massima attenzione durante l’arco dei quaranta minuti così come sarà importante la compattezza nei momenti difficili che sicuramente ci saranno. Il tutto senza dimenticare che, negli equilibri della serie, la pressione è ora sulle spalle dei padroni di casa ed anche questo può essere un piccolo vantaggio da saper sfruttare.

Siamo pronti a vivere una partita ancora una volta infuocata ed agonisticamente importante. Chi non seguirà la squadra nella vicina Quarrata potrà vedere la diretta streaming sulla pagina facebook dei pistoiesi. Tutti con la ferma determinazione a rivedersi sabato prossimo al Pala Sammontana.