Un bambino di 10 anni è stato coinvolto in un incidente a Livorno, in via Palestro, nel tardo pomeriggio di oggi. Il bambino è stato investito da un'auto e ha riportato un trauma al bacino. Il servizio medico di emergenza, 118, è intervenuto sul posto per fornire soccorso al bambino, che è rimasto cosciente durante l'incidente.