Festa dei lavoratori, la candidata Maestrelli (IV): "1 maggio non ha colore. Basta morti sul lavoro"

“Come per il 25 aprile, la festa di lavoratori, il 1 maggio rappresenta un momento importante per il nostro paese. Feste come il 25 aprile, il 1 maggio non hanno colore, né apparenza perché si fondano su concetti universalmente riconosciuti: libertà, il diritto al lavoro, un lavoro che deve essere sicuro sia per gli uomini che per le donne.

Deve essere un primo maggio sì di festa, ma anche di riflessione e di impegno per dire basta morti sul lavoro. E’ necessario compiere ogni sforzo possibile per la tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro. E’ fondamentale che questa spirale si arresti.

Anche questa festa, come per il 25 aprile, ricopre un particolare significato per me sopratutto per il mio ruolo di Consigliera Regionale di Parità.

Come consigliera e come candidata Sindaca alle prossime amministrative per il Comune di Empoli fondamentale sarà favorire l'occupazione femminile, realizzare l'uguaglianza tra uomo e donna nel lavoro e combattere la discriminazione nei luoghi di lavoro”