Il candidato del Cdx Scipioni: "Rilancio dell'economia locale, per creare nuovi posti di lavoro"

Il primo maggio, pone l'attenzione sul tema del lavoro. Oggi chiaramente, dopo i tanti tragici fatti accaduti, è centrale il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Noi come amministratori dobbiamo rilanciare lo sviluppo del nostro territorio, per attrarre nuovi investimenti e creare nuovi posti di lavoro che rappresentino una speranza per tante persone e tante famiglie. Un potenziamento dell' economia locale in sinergia con lo sviluppo culturale di Vinci e del territorio". Dichiara Alessandro Scipioni candidato Sindaco del Centrodestra per Vinci.

"È necessario mettere al primo posto la crescita del territorio, il benessere dei cittadini di Vinci. Vogliamo far riprendere vigore al commercio e creare nuove opportunità di sviluppo per gli imprenditori e per tutti quei giovani che abbandonano le piccole realtà perchè incapaci di dare loro concrete risposte lavorative.

Anzitutto impegnandoci ad incentivare il turismo stanziale nel territorio: Vinci non deve più essere considerata una meta di passaggio ma una località ambita dove trascorrere il proprio soggiorno. Dobbiamo lavorare costruendo attrattive che portino i turisti a fare di Vinci la propria base, a spendere a beneficio dei nostri commercianti, delle strutture alberghiere, dei ristoratori. Tutto questo è possibile solo rimboccandosi le maniche e cominciando a lavorare nell'interesse del territorio".