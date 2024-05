Adesso CanCan, in scena al Teatro del Popolo

Un nuovo musical che racconta la vicenda insolita, ma anche le disavventure, di un gruppo di ballerine di Can Can. Questo il tema dello spettacolo “Adesso Can Can”, che andrà in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino sabato 4 maggio, con un doppio spettacolo: alle 18 e alle 21.

Promosso dalla Compagnia Contrad’Arte di Trivia Aps in collaborazione con gli “Amici della Lirica Umberto Borsò”, Obiettivo Danza, la Scuola Comunale di Musica, il Circolo Praticelli e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, lo spettacolo è il quinto di quelli prodotti dalla compagnia nata in seno a Trivia Aps, che da sempre propone produzioni inedite, scritte e con la sceneggiatura curata da Michele Cucchiara, sotto la direzione di Ilaria Monzitta, e un entourage artistico di qualità.

Il musical, che coinvolge in questo caso diverse associazioni, vedrà sul palco del teatro una settantina di elementi, intenti a interpretare le vicende di un gruppo di ballerine di can can – un po’ avanti con l’età - che vengono sfrattate dal direttore, quindi in enorme difficoltà. A prestar loro asilo pensa una zia di una ballerina, che risiede in un paesino, conosciuto dove i canti e i balli sono la regola, famoso come il paese dell’intrattenimento. Ma che da un anno, a causa di un evento improvviso, ha dovuto sospendere qualsiasi spettacolo. Catapultate in questa situazione, le ragazze cercheranno di convincere le autorità a rivedere queste restrizioni.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa