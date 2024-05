Agitazione allo stabilimento Amadori Avi Coop di Monteriggioni

Monteriggioni in agitazione per lavoratori e lavoratrici di Amadori. Avi.Coop. a Monteriggioni è un'impresa di macellazione e confezionamento tacchini che rappresenta una delle più grandi realtà produttive del settore avicolo nella provincia di Siena, è un'azienda del gruppo Amasori che applica il CCNL delle Cooperative Agricole. Conta 200 dipendenti.

Da giorni i sindacati hanno espresso preoccupazione per un quadro definito di "non chiarezza rispetto all’organizzazione del lavoro ed al futuro occupazionale del sito produttivo". La situazione è stata toccata anche dalla politica.

"Un gruppo leader del comparto alimentare con 9000 addetti e ricavi per miliardi di euro ha il dovere di dare risposte chiare ed immediate ai propri lavoratori ed alle associazioni sindacali. E’ francamente inverosimile ed inaccettabile che una società tra le più importanti in Italia lasci oltre 200 lavoratori e le loro famiglie nell’incertezza, evitando di dare informazioni sul futuro dello stabilimento Avi.Coop di Monteriggioni, in provincia di Siena. Se questa reticenza continua il governo deve intervenire”: è quanto dichiara il deputato Pd in Commissione Lavoro e segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi depositando sul tema una interrogazione sottoscritta anche dai colleghi Marco Sarracino e Marco Simiani. “Negli ultimi tempi la produzione è calata esponenzialmente ma la proprietà, sollecitata in più occasioni dalle associazioni di categoria, non ha fornito alcuna risposta circa la continuità occupazionale. La situazione potrebbe diventare drammatica: lo stabilimento ha un notevole impatto a livello territoriale, principalmente nella zona di Siena e della Val d’Elsa, e ad aggravare la situazione di gran parte dei lavoratori, tutti quelli senza un contratto a tempo indeterminato, c’è anche l’assenza di ammortizzatori sociali”.

Al Consiglio comunale del 30 aprile 2024 i Consiglieri comunali del Centro Sinistra per Monteriggioni, unitamente a quelli dell’opposizione del Gruppo Per Giardini Sindaco, hanno presentato una mozione in merito alla situazione dello stabilimento Amadori Avi Coop. Monteriggioni: "Di fronte a situazioni drammatiche come quella che si sta palesando, crediamo fermamente che le diverse posizioni politiche debbano fare un passo indietro per mostrare unitamente la massima solidarietà ai lavoratori coinvolti. Per questo motivo, abbiamo apprezzato l’iniziativa congiunta che ha avuto l’intento di sottolineare l’importanza e la delicatezza di quanto sta accadendo nello stabilimento e, nel rispetto della libertà di organizzazione datoriale ed anche della libertà di contrattazione sindacale, di esprimere, in una sede così importante come quella del Consiglio Comunale, la forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti, col massimo senso di responsabilità. L’impegno del Sindaco e della Giunta sono massimi, chiaramente a sostegno delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. L’indicazione ricevuta dal Consiglio è quella di impegnarsi in ogni sede per favorire l’apertura di un tavolo istituzionale volto alla tutela del sito produttivo e dei lavoratori in esso impiegati. Da parte nostra, con lo stesso spirito di solidarietà, esprimiamo la massima condivisione e il medesimo supporto".