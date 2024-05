Arriva il biglietto 'dematerializzato' alla Galleria dell'Accademia

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze arriva il biglietto “dematerializzato”, con cui si potrà entrare, da martedì 7 maggio, semplicemente con il QR Code/Barcode sul cellulare.

Chi prenoterà l'ingresso attraverso il call center (055 294883) o tramite il sito web ufficiale della Galleria (https://www.galleriaaccademiafirenze.it/tickets/) riceverà via email direttamente il titolo d’accesso al museo senza dover ritirare il biglietto fisico all’ingresso. Per i biglietti acquistati in prevendita, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema continueranno a valere le regole attuali previste per la loro validazione.

Inoltre ricordiamo che la Galleria dell’Accademia di Firenze torna ad aprire le sue porte al pubblico nelle serate d’estate: a partire dal 4 giugno fino al 26 settembre 2024, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,30) e tutti i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20,30). Un’iniziativa che è stata molto apprezzata lo scorso anno e che consente di diluire il notevole numero di presenze in Galleria, soprattutto durante il periodo di alta stagione.

“Puntiamo a diminuire - commenta Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze - le attese all’esterno del museo. Continuo a perseguire lo stesso obiettivo fin dal mio primo giorno, portare questo museo nel 21esimo secolo. Dopo aver concentrato gli sforzi all’interno del museo rendendo le collezioni più fruibili ora stiamo provvedendo all’esterno con la nuova facciata e la sua porta d’accesso, la biglietteria. I biglietti elettronici rientrano in questo processo di modernizzazione e ci aiuteranno nel velocizzare le attese in coda e scoraggiare la presenza dei bagarini”.

Fonte: Ufficio Stampa