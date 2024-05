Auto si ribalta sui binari della tramvia dopo l'incidente

Incidente tra auto e una di queste si è ribaltata su un fianco lungo il tracciato della tramvia in via Gordigiani a Firenze. Il fatto è avvenuto alle 9.40, nel tratto tramviario che collega il centro con Novoli. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la vettura. Il personale specializzato di Gest ha provveduto al controllo dei binari per la ripresa della circolazione. Il conducente dell'auto ribaltata era già stato soccorso dai sanitari inviati dal 118.