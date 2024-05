Colpo di coda dell'Use Gross, sarà la Gara-3 a decidere chi andrà in semifinale

Nella lunga sfida stavolta la spunta l’Use Computer Gross. Servirà gara 3 per decidere chi, fra i biancorossi a la Dany Basket Quarrata, andrà in semifinale. Gara due, quella del dentro o fuori per i ragazzi di Valentino, finisce 69-74 e, tanto per non sfuggire alla regola dell’equilibrio che regna in questo lungo duello, per metterci la parola fine serve un tempo supplementare. Cinque minuti nei quali i biancorossi sono bravi a tenere i nervi saldi dopo un ultimo parziale nel quale la tensione per la posta in palio era palpabile. Tensione che non ha raffreddato la mano di Giannone che, prima con una tripla che ha letteralmente riportato in vita l’Use e poi con i liberi decisivi nel supplementare, ha messo la sua firma in fondo ad una partita da 29 punti nella quale la squadra, visto il valore dell’avversario e la situazione da dentro o fuori, ha dimostrato solidità e carattere. Ora c’è solo da guardare avanti perché, così come la Computer Gross non era morta dopo gara uno, lo stesso vale per Quarrata che sicuramente, sabato prossimo al Pala Sammontana, sarà il solito, altissimo ostacolo da superare.

Tiberti muove il tabellino e Mazzoni mette una tripla: 2-3. Le squadre si sfidano al tiro pesante ed è più precisa la squadra di casa che schizza sull’8-3. Dopo il pareggio a quota 10, De Leone ne mette cinque consecutivi (10-15) e l’Use tocca il massimo vantaggio sul 17-25 fino al 19-27 del 10’ con un libero di Giannone. La triple di Antonini e Molteni battezzano la seconda frazione con l’Use che subisce un paio di rimbalzi offensivi e si ritrova il fiato dei rivali sul collo: 27-28. Segna Calabrese il primo canestro dal campo e Giannone mette la tripla del 27-33, due segnali che Tonfoni considera pericolosi chiamando minuto. La squadra di Valentino non molla e torna con Giannone sul 32-41 prima di subire l’ennesimo ritorno dei pistoiesi. A metà siamo 41-45 con canestro finale di Marini.

Si riparte ed è subito parziale e sorpasso sul 47-45 e, per il primo canestro biancorosso, serve andare da Rosselli in post basso: 47-47. Un assist ‘no look’ di Rosselli a De Leone suggella un break di 0-8 (47-53) e Giannone insiste: 47-55. Calabrese cade sulla caviglia e deve uscire ed è ancora l’equilibrio a regnare sovrano: 56-58. Ci si gioca tutto nel parziale finale che inizia col quarto fallo di De Leone ed i liberi di Falaschi: 58-58. Il gioco da 3 di Rosselli muove il punteggio della Computer Gross in una fase dove il nervosismo in campo è palpabile. Il punteggio resta a lungo bloccato sul 60-61 fino al sorpasso di Mustiatsa e timeout biancorosso: 62-61. Giannone torna a metterla dentro (62-63) e si entra nella fase decisiva che inizia con i padroni di casa sul 64-63. Sbaglia Rosselli, Antonini mette due liberi (66-63) e, dopo un errore di Quartuccio, sul possesso successivo Giannone la mette dall’arco: 66-66. Mancano 28 secondi, coach Tonfoni chiama minuto ma Quarrata non trova il canestro, cosa che fa anche l’Use fino al 66-66 della sirena.

Nel supplementare non c’è storia tanto che finirà 3-8. Lo battezza Rosselli che, come Mazzoni, fa poi uno su due dalla lunetta. Liberi anche per Regoli che ne mette uno (67-70) prima di tanti errori. A quel punto Rosselli pesca De Leone sotto per il 67-72 a 90 secondi dalla sirena. Tonfoni chiama minuto, segna Tiberti il 69-72, Quartuccio sbaglia la bomba decisiva ma Quarrata non trova il tiro e Balducci commette fallo su Giannone: due su due. Si va a gara tre .

DANY BASKET QUARRATA -USE COMPUTER GROSS 69-74

DANY BASKET QUARRATA

Marini 2, Mustiatsa 7, Sevieri ne, Balducci 6, Molteni 8, Falaschi 2, Calugi 3, Regoli 8, Frati ne, Antonini 16, Tiberti 17. All. Tonfoni (ass. Valerio/Livi)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 29, Regini ne, Baccetti ne, Sesoldi, Rosselli 14, Fogli ne, Calabrese 5, De Leone 14, Mazzoni 9, Quartuccio 2, Tosti ne, Cerchiaro 1. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Rossetti di Rosignano

Parziali: 19-27, 41-45 (22-18), 56-58 (15-13), 66-66 (10-8), 69-74 (3-8)

Fonte: Use Basket Empoli