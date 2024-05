Corsi Oss abbreviato o da 1.000 ore: ecco dove seguirli nell'Asl Centro

L'Azienda USL Toscana centro informa l’apertura dell'Avviso di pubblica selezione per l'ammissione ai corsi di formazione base, 1000 ore, per Operatore Socio Sanitario - Anno formativo 2024 - 2025 (01/2024/CF); e dell'Avviso di pubblica selezione per l'ammissione ai corsi abbreviati per Operatore Socio Sanitario, 400 ore (riservato a chi possiede l'attestato di qualifica di Addetto all'Assistenza di Base o equipollente) - Anno formativo 2024 - 2025 (02/2024/CF).

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista: per il Corso abbreviato 400 ore (02/2024/CF) alle ore 12.00 del giorno 15 Maggio 2024; per il Corso Formazione base 1000 ore (01/2024/CF) alle ore 12.00 del giorno 14 Giugno 2024

I bandi sono pubblicati nella sezione ALTRI AVVISI del sito internet di Estar ai seguenti link:

1000 ore

abbreviato

In Asl Toscana Centro saranno previsti i seguenti Corsi:

- Sede di Firenze: 3 classi formazione base 1000 ore e 1 classe percorso abbreviato 400 ore

- Sede di Pistoia: 2 classi formazione base 1000 ore e 2 classi percorso abbreviato 400 ore

- Sede di Empoli: le classi totali saranno massimo 3 (o 2 corsi 1000 ore ed 1 corso abbreviato, oppure 1 corso 1000 ore e due corsi abbreviati);

- Sede di Prato: la classi totali saranno massimo 4 (o 2 corsi 1000 ore e 2 corsi abbreviati, oppure 1 corso 1000 ore e tre corsi abbreviati).

Fonte: Asl Toscana Centro