Cucina in fiamme, due anziani intossicati

Due persone sono finite in ospedale per un incendio in una casa a Viareggio. Si tratta di due anziani, che non si troverebbero in gravi condizioni.

Il rogo si è sviluppato alle 21 del 1 maggio in via Sant'Andrea, non lontano dalla pineta. I vigili del fuoco di Viareggio sono intervenuti e hanno estratto le due persone, poi consegnate ai sanitari inviati dal 118. Erano leggermente intossicate.

L'incendio ha interessato cucina. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento e la messa in sicurezza dei luoghi. L'intervento si è concluso alle ore 21:35.