Elezioni Scandicci, candidati e candidate del PD: ecco la lista

Il Partito Democratico di Scandicci ha completato la lista dei candidati al consiglio comunale per le prossime elezioni dell’8 e 9 giugno a sostegno della candidatura a sindaca di Claudia Sereni. Capolista sarà Irene La Marca, 22enne, segretaria dei Giovani Democratici e nipote dell’ex sindaca Mila Pieralli, mentre sono sei i consiglieri uscenti: Tommaso Francioli (segretario del PD scandiccese), Elda Brunetti Andreuccetti (capogruppo di maggioranza uscente), Giacomo Pacini (già presidente della Prima commissione consiliare), Loretta Lazzeri (presidente del consiglio comunale), Cecilia Forlucci e Dario Giulivo. Ben sette gli under 30 che correranno per un posto da consigliere comunale nella lista del PD scandiccese: oltre ai già citati La Marca, Francioli e Giulivo, ci sono anche Noemi Mingoia (classe 2000), Filomena Ausilio del 2004, Daniele Burroni (27 anni), Silvia Pagliai (29 anni).

Nella lista è presente anche una rappresentanza del mondo dell’associazionismo, del volontariato e del mondo del lavoro, come Alfredo Crivelli, ex segretario SPI CGIL e Doriano Vescovini, volontario della sezione soci Unicoop Firenze di Scandicci e dell’Humanitas. Da segnalare tra le figure di esperienza Andrea Anichini, già assessore e membro della segreteria provinciale del PD, e Gianni Borgi, ex assessore.

Gli altri candidati sono Niccolò Calonaci (quest’ultimo membro del direttivo della casa del popolo Rita Atria di Vingone), Fabrizio Minchioni (attivo all’interno del volontariato sportivo calcistico), Fiorella Soldi (esponente attiva nella Pro Loco delle colline), Luca Marino (già consigliere comunale), Annamaria Miglino, Matteo Alaimo, Laura Franco, Daniela Guastafierro e Valentina Margutti, attivi nel mondo della scuola.

“Si tratta di una squadra che presenta con un giusto mix di esperienza e rinnovamento - commenta il segretario Francioli - con sei consiglieri comunali uscenti su dieci che hanno dato il proprio consenso ad essere ricandidati e un gruppo di persone pronte ad affrontare questa nuova esperienza. Per questa tornata elettorale abbiamo voluto un ricambio forte, consapevoli del lavoro che abbiamo fatto in questi anni nella Giovanile e nel Partito Democratico, portando una nuove energie ed esperienza che abbiamo visto nella risposta dei consiglieri comunali uscenti e nella volontà di mettersi in gioco da parte di giovanissimi e giovanissime. Con la sorpresa di tante persone che si sono avvicinate per contribuire al progetto del partito democratico”.

“Abbiamo fatto un grande lavoro dentro e fuori il Partito Democratico - aggiunge la candidata sindaca Sereni -, con l'obiettivo di dare corso a un profondo rinnovamento che ritroviamo anche in questo gruppo di persone che, con generosità e competenza, hanno deciso di prendersi la responsabilità di candidarsi per il consiglio comunale al mio fianco. La presenza di un importante gruppo di under 30 è la dimostrazione che quando apri la porta ai giovani, questi sono pronti a fare la propria parte, con entusiasmo e grande determinazione. Abbiamo una lista plurale, che rispetta gli equilibri di genere e che sopratutto farà la differenza”.

Fonte: Ufficio Stampa