Empoli Musica, un pomeriggio con 200 musicisti per il Cam

Torna l’appuntamento con Empoli Musica, la festa della musica organizzata ogni anno dal Centro Attività Musicale di Empoli.

Nel pomeriggio di sabato 4 maggio con orario 16.00-19.30, le strade e le piazze del centro storico saranno invase da oltre 200 musicisti che daranno vita ad una performance unica e irripetibile.

A partire dalle 16.00 inizierà il Gruppo Archi del CAM composto da una quindicina di giovani che attraversando il Giro d’Empoli darà il 'la' alla festa. Seguirà la Banda della scuola media Vanghetti che passando per le vie centrali alle ore 16.30 giungerà in piazza Don Minzoni.

Nel frattempo dalle 16 si animeranno le postazioni fisse che andranno avanti fino alle ore 19.30: gruppi rock in p.zza della Vittoria, orchestre in P.zza Farinata degli Uberti, spazio pianisti sotto le logge dell’URP in via Giuseppe del Papa e dalle 170 un Drum Circle in piazza Madonna della Quiete e lo spazio cantanti davanti al MuVe.

Inoltre anche un gruppo di fisarmoniche ed altre postazioni volanti con piccoli gruppi strumentali ad ogni angolo del centro storico.

Alle 18.15 partenza della Grande Parata di Empoli Musica, in testa la Badabimbumband con al seguito il gruppo di tamburi dei laboratori dei bambini del CAM a cui si aggiungeranno tutti i musicisti delle varie postazioni.

Sarà una grande kermesse itinerante, musicale e festosa che terminerà intorno alle 19.15 all’arrivo in piazza Farinata degli Uberti.

Fonte: CAM