Film con Dustin Hoffman ed Helen Hunt: l’ultimo giorno di riprese in Piazza San Frediano

Ultimi giorni di lavoro in centro storico per le riprese del film internazionale di Peter Greenaway con i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori del calibro di Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Costante il supporto tecnico e logistico degli uffici comunali durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle riprese sul set, che oggi (giovedì 2 maggio) si sono svolte nuovamente a Palazzo Pfanner, mentre domani saranno in via Santa Giustina prima del gran finale in piazza San Frediano, sabato 4 maggio.

Grazie alla fattiva collaborazione ed ai continui aggiornamenti con la produzione internazional6e, Facing East, e con quella italiana, The Family, l’amministrazione comunale è stata in grado di comunicare tempestivamente il piano delle riprese con le relative modifiche al traffico ed alla viabilità, al fine di ridurre al minimo i disagi e consentire il regolare svolgimento del più grande progetto cinematografico che abbia mai interessato la città.

Anche in questi ultimi giorni di riprese, proseguirà infatti la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l'uscita da altri varchi e la deviazione del trasporto pubblico urbano.

Questi, nel dettaglio, i provvedimenti che interessano la circolazione per questi ultimi giorni di lavorazione, sulla base dell’aggiornamento del piano di riprese:

02 maggio 2024

SET PALAZZO PFANNER, VIA DEGLI ASILI 33

Dal giorno 30/04 al giorno 03/05 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta in Via degli Asili da intersezione via Cesare Battisti a intersezione Via San Sebastiano

Dal giorno 01/05 al giorno 02/05 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza del Collegio intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta in Via San Sebastiano da n.c. 11 a intersezione Via degli Asili

Dal giorno 30/04 al giorno 02/05 con decorrenza dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di transito in via degli Asili da intersezione Via Cesare Battisti a intersezione Via San Sebastiano

03 maggio 2024

SET PALAZZO GIUSTINIANI, VIA SANTA GIUSTINA 21

Dal giorno 01/05 al giorno 04/05 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta in Via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi

Il giorno 03/05 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta in Via Santa Giustina da intersezione Piazza San Matteo a intersezione Via del Loreto

Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza San Matteo intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza del Palazzo Dipinto intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza San Giovanni Leonardi intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza San Salvatore intera area

Il giorno 03/05 con decorrenza dalle ore 15:00 alle ore 03:00 del 04/05

Divieto di transito a tutti i veicoli in Via Santa Giustina da intersezione Piazza San Matteo a intersezione Via del Loreto

04 maggio 2024

SET 1 CAFFE’ SANTA ZITA

SET 2 PIAZZA SAN FREDIANO+VIA CESARE BATTISTI

Dal giorno 02/04 al giorno 06/04 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza San Frediano intera area

Il giorno 04/05 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza del Collegio intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta in Via della Cavallerizza da n.c. 43 a n.c. 37 ambo i lati

Divieto di sosta con rimozione coatta in Via Cesare Battisti da n.c. 62 a n.c. 50

Il giorno 04/05 con decorrenza dalle ore 14:00 alle ore 20:00