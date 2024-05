"La bellezza della danza", le scuole empolesi in scena al teatro Il Momento

Le scuole di danza dell’empolese presentato le loro eccellenze. Sul palco del teatro Il Momento, sabato 4 maggio, a partire dalle ore 16, va in scena "La Bellezza della danza, quando i giovani danno spettacolo", una iniziativa che punta a promuovere la danza, in tutte le sue forme, organizzata dall’Associazione turistica Pro Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli. "È una esibizione di scuole di ballo del nostro territorio – sottolinea la presidente della Pro Empoli Rossana Ragionieri – esibizioni di giovani. Sono loro, come abbiamo voluto sottolineare anche nel titolo che abbiamo assegnato all’iniziativa – che danno spettacolo e ai quali si insegna la bellezza che è un tema alla quale la nostra associazione, la Pro Empoli è molto sensibile".

Le scuole che hanno aderito sono: Creativondoro, Move, Zephyr, L’art de la Danse, Dance Project, Flow Dance School. Intenso il programma della serata che prevede sia esibizioni di gruppo che di solisti. A ognuno dei partecipanti verrà consegnato un attestato. La serata sarà presentata dal giornalista Alessandro Lippi. L’ingresso sarà a contributo volontario di 10 euro.

Fonte: Pro Empoli