La lista "ViviAMO" inaugura il comitato elettorale a Capraia e Limite

Sabato 4 maggio, alle ore 15.00, la lista civica ViviAMO. Guicciardo sindaco è felice di annunciare l’inaugurazione del suo nuovo comitato elettorale a Capraia, in via Verdi 17, di fronte alla farmacia. All’evento saranno presenti i membri della lista ed il nostro candidato sindaco Guicciardo Del Rosso e sarà un’occasione di confronto e scambio di opinioni tra la lista ed i cittadini che saranno presenti.

A seguire, alle 17.30 presso il MCL di Capraia Fiorentina, sempre in via Verdi al numero 6, l’incontro alla presenza dei candidati Vittorio Bruciamacchie, Federico Giarmanà, Sandrine Cortes e Marco Giordano. Nel corso dell’evento parleremo delle nostre proposte per Capraia in merito a giovani e cultura, bilancio e fisco e politiche sociali. A seguire, si terrà un rinfresco con i cittadini presenti.

Fonte: Lista Civica ViviAmo Capraia e Limite - Guicciardo Del Rosso sindaco