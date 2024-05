La pioggia non ha fermato a Lari il Primo Maggio dell'associazione "La Rossa"

Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, tante sono state le persone passate a Lari per l'ormai tradizionale Primo Maggio organizzato dall'associazione La Rossa. La pioggia ha fatto da padrona costringendo i volontari e le volontarie a riadattare programma e spazi sfruttando i portici e montando gazebo per l'occasione, in modo da creare più ripari possibile per chi voleva mangiare, ballare, rimanere a godersi la festa, i suoi momenti di convivialità, di informazione, di confronto politico-sociale, di solidarietà con chi vive momenti impegnativi e di lotta. Ma gli sforzi sono stati premiati e ricompensati abbondantemente dalla soddisfazione di vedere tante persone che, nonostante l'acqua, hanno scelto Lari come meta per il Primo Maggio e son rimaste dalla tarda mattinata fino a sera per i concerti, i dibattiti, gli interventi, oltre ad apprezzare i prodotti a km "0" degli stand dell'area ristoro. Protagonista è stato naturalmente il lavoro, ma anche tanti altri temi sono stati toccati, dalla Palestina, alla scuola, all'ambiente, alle privatizzazioni, all'informazione, alla violenza di genere, alla repressione in varie forme e molti altri. L'associazione La Rossa ringrazia tutti i volontari e le volontarie, chi ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa in qualsiasi modalità, tutti coloro che sono passati dando dimostrazione di affezione a questa Giornata, ai valori e ai principi che porta avanti, che la ispirano e che è sempre bene celebrare, e dà a tutti appuntamento a presto per nuove iniziative.

Fonte: Associazione La Rossa