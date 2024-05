Ladri in una pizzeria di Empoli, sfondata vetrina con un fusto di birra

Ladri nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio in una pizzeria di Empoli. Ignoti hanno sfondato un ingresso e sottratto il fondo cassa alla pizzeria Orzoluppolo di via Cherubini, a fianco dell'Ecomedica. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Per spaccare il vetro della porta di una porta laterale i ladri hanno usato un fusto di birra per le spine. Non è ancora chiaro l'ammanco, ma i danni sono visibili e importanti. Le foto sono apparse in un gruppo social dedicato alle segnalazioni dei cittadini a Empoli.