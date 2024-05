'Le meraviglie delle Cerbaie', presentazione a Santa Croce

Si terrà all'AGMT di via Turi a Santa Croce la presentazione del libro “Le meraviglie delle Cerbaie” scritto da Luciano Lami, vicepresidente della AGMT, con la collaborazione di Marco della Maggiora ed il contributo della fondazione Marianelli. Parteciperanno all’incontro i rappresentanti dei comuni: Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di sotto, Santa Maria a Monte, Fucecchio, Calcinaia e Bientina. Parteciperanno: per la ASL Toscano nord-ovest il dottor Verdigi Francesco, per il parco delle Cerbaie il dottor Massimiliano Petrolo, il presidente della AGMT Luca Polidori, oltre al segretario Bellucci Mauro, e il direttore della rivista Marco della Maggiora. Parteciperà inoltre Angelo Scaduto, presidente della Pro Loco di Santa Croce sull’Arno, quale promotore dell’iniziativa. L’evento si propone di far conoscere, promuovere e valorizzare un territorio che rappresenta una grande risorsa ambientale per tutto il comprensorio. Gli interventi programmati metteranno in risalto le particolarità del territorio delle Cerbaie, gli strumenti e le azioni esistenti e predisposte per la sua tutela e salvaguardia.