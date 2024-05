Minorenni condannati per la rapina del sottopasso, Campinoti (Cdx): "Polizia e tecnologia unica ricetta per la sicurezza"

Nell’ apprendere della condanna a due anni e dieci mesi, più la multa di mille euro comminata dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, ai tre autori della rapina in danno della nostra concittadina Carla Niccolini, di 83 anni, commessa a Empoli, avvenuta lo scorso 6 gennaio, non posso fare a meno di esprimere tutta la mia vicinanza - e quella di tutta la coalizione di Centrodestra - alla signora Carla e ai suoi familiari, augurando loro ogni bene e di tornare a vivere serenamente la loro vita.

Non dimenticando che deve ancora essere giudicato il quarto autore maggiorenne della rapina, voglio esprimere tutta la mia gratitudine agli uomini e alle donne delle forze di Polizia che hanno arrestato gli autori di questo vile fatto criminale, approfittando dell' incapacità della vittima di difendersi e provocandole così gravi lesioni personali.

Ritengo necessario, riguardo l'operato delle forze di Polizia, sottolineare come, senza professionalità e capacità investigative maturate negli anni e senza la profonda conoscenza degli ambiti criminali e del territorio, non ci sia tecnologia che, da sola, possa garantire la sicurezza dei cittadini.

Ritengo assolutamente necessario, poi, sottolineare come, in un sistema integrato di Sicurezza urbana, la sinergia forze di Polizia/tecnologia sia l'unica ricetta per garantire la sicurezza dei territori.

Come ho avuto più volte occasione di sottolineare nei miei interventi, nella parte dedicata appunto alla Sicurezza nel programma della coalizione di Centrodestra: se è importante implementare la videosorveglianza urbana con sistemi tecnologicamente avanzati di contesto e lettura targhe; se è importante prevedere l' assessorato alla Sicurezza da assegnare a una persona che abbia le competenze per indirizzare l' operato del Sindaco nell' attività di coordinamento tra le forze di polizie e la Polizia locale; se è importante che il Sindaco abbia la competenza per andare ai tavoli sulla Sicurezza urbana con il Prefetto e il Questore in un' ottica, ormai, di Unione dei Comuni e Città Metropolitana; se è necessario pensare in un' ottica di "Sicurezza urbana integrata" prevedendo, nel rispetto delle relative competenze, la partecipazione al controllo del territorio anche delle guardie giurate da impiegare nella tutela della infrastrutture, dei cittadini organizzati nei gruppi di "controllo di vicinato", delle associazioni d' arma e di volontariato nonché della figura dell' Assistente civico che collabori con la Polizia locale; non si può dimenticare che, dietro tutte queste formule rituali, ci sono gli uomini e le donne delle nostre forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria ) e di Polizia Locale, i quali, soli, possono dare reale contenuto ai progetti sulla Sicurezza urbana, garantendo la Sicurezza dei cittadini tutti.

Da imprenditore, so benissimo che non ci può essere sviluppo senza Sicurezza: ma so anche che non ci può essere Sicurezza se non si decide di destinare risorse adeguate in relazione ai progetti che vogliamo realizzare come Centrodestra.

So anche, perfettamente, che, in tema di Sicurezza, le direttrici di lavoro, quando sarò sindaco di Empoli, dovranno essere indirizzate sia verso la riorganizzazione dell' organico di Polizia Locale dell' Unione dei Comuni, ridotto dal Centrosinistra da 114 a 80 - solo a Empoli ridotto da 40 a 12 unità-; sia verso l'assegnazione, da parte del Governo, di uomini e donne della Polizia di Stato per il Commissariato di Empoli e dell'Arma dei Carabinieri per la Compagnia di Empoli che ha competenze su tutti i comuni dell' Empolese-Valdelsa; non dimenticando la Guardia di Finanza per i compiti di specifica competenza in materia tributaria.

Naturalmente, sarei un bugiardo se dicessi che, all'indomani dell' elezione a sindaco di Empoli, risolverò tutti i problemi del complesso sistema che ruota intorno alla sicurezza urbana e alla tutela dei cittadini onesti.

Ma da "uomo del fare" quale sono, senza patema alcuno di smentita, mi sento di garantire tutto il mio impegno per migliorare la situazione attuale e disponibile a riferire, senza nascondere nulla ai cittadini empolesi, quelli che saranno i risultati affinché possa essere giudicato per ciò che ho fatto, e non per quello che gli altri, senza argomenti, millantano che io sia.

Simone Campinoti, candidato sindaco per FdI-Lega-FI-Noi moderati