Morte di Mattia Giani, nominati due nuovi consulenti medici

La procura di Firenze ha nominato due nuovi consulenti medici, la professoressa Cristina Basso, cardiopatologa, e il docente di cardiologia Fiorenzo Gaita, per indagare sulle cause della morte del calciatore Mattia Giani, avvenuta dopo un malore durante una partita. Questi esperti, insieme al medico legale Beatrice Defraia e al consulente della famiglia Valentina Bugelli, valuteranno le responsabilità di terzi nelle manovre di emergenza e nelle diagnosi pregresse del calciatore. La relazione dell'autopsia sarà depositata entro 90 giorni. I carabinieri stanno acquisendo cartelle cliniche e certificati medici sportivi per approfondire le indagini. Giani aveva giocato per diverse squadre toscane prima di arrivare al Castelfiorentino.