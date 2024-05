Nottola, Milan Club Siena consegna due tv alla Pediatria

Stamani all’ospedale di Nottola, il Milan Club Siena ha consegnato due televisori 24 pollici per le stanze di degenza della Pediatria.

"Ancora una volta il Milan Club Siena si mostra vicino alla piccola realtà di Montepulciano, racconta il direttore della Uoc Pediatria e Neonatologia di Nottola Flavio Civitelli -. Da oggi tutti i bimbi ricoverati avranno a disposizione un televisore per poter ingannare il tempo qui in reparto. Da qualche tempo alcuno apparecchi obsoleti non funzionavano più adeguatamente, ma ora finalmente non ci saranno più problemi".

"È un vero piacere portare il sorriso ai bimbi degli ospedali più piccoli e dislocati nella nostra provincia, in segno di vicinanza e rispetto degli associati al nostro club residenti in questo territorio", afferma il presidente del Milan Club Siena Edoardo Storione.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa