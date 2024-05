Open Week Cerreto Guidi, alla scoperta del Giardino delle Rose Antiche

Proseguono sul territorio comunale di Cerreto Guidi, gli appuntamenti con Open Week. Iniziati il 21 aprile scorso, si concluderanno il 12 maggio, promossi ed organizzati dal Comune con la gestione operativa della Pro Loco e in stretta collaborazione con delle associazioni.

Il prossimo appuntamento è previsto per Sabato 4 Maggio con Alla scoperta del Giardino delle Rose Antiche.

Il ritrovo è fissato alle ore 15,30 presso l’Ufficio turistico comunale. Seguirà il trasferimento con un bus navetta alla Fattoria “La Villetta” sul crinale di Cerreto Guidi che si affaccia sul Padule di Fucecchio per visitare un meraviglioso roseto di rose antiche.

Alle ore 16,30 è in programma la visita guidata a quasi 1000 rosai secondo la loro predominanza in un particolare periodo storico. Sarà così possibile visitare la terrazza delle rose dei Romani, quella delle rose dell’Islam, quella delle rose dei Medici e così via.

Con le rose antiche, alla Fattoria “La Villetta”, si producono raccolte di petali per infusione o cucina, essenze e confetture.

Alla fine della visita è così prevista una degustazione dei prodotti.

Il ciclo di iniziative con Open Week, a Cerreto Guidi, si concluderà Domenica 12 maggio con la camminata storica Camminando sulle Terre dei Medici: gli antichi tesori di Palagio.

Per info e iscrizioni:

Ufficio turistico comunale- Associazione Turistica Pro Loco Cerreto Guidi

Tel. 0571 55671 - Cell: 340 7151682 - E-mail: info@prolococerretoguidi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa