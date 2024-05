Pescia in lutto, scomparso a 50 anni noto vigile del fuoco

Sono giorni di lutto a Pescia. È scomparso a fine aprile Samuele Del Ministro, vigile del fuoco. Era di stanza a Torino, dove aveva superato il corso per diventare caposquadra, ma in estate sarebbe tornato in Valdinievole. Un malore lo ha portato via mentre era in servizio, aveva cinquanta anni.

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile i colleghi torinesi non l'hanno visto arrivare e sono andati a cercarlo alla sua branda, dove l'hanno trovato senza vita. Vani i tentativi di rianimarlo.

Del Ministro era molto noto a Pescia. Sposato con una docente dell'istituto Agrario, aveva due figli.

Così il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli: "In questo particolare momento di grande dolore per la perdita del caro Samuele, desidero esprimere il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza, in comunione di preghiera, alla sua famiglia in modo speciale alla moglie Stefania, ai figli Diego e Nora, alle sorelle e tutti gli amici con un particolare pensiero al corpo dei Vigili del Fuoco che ha amato e servito come una seconda famiglia.Affido il caro Samuele alle braccia misericordiose del Signore Gesù Cristo, Crocifisso e Risorto, accompagnato dallo sguardo pieno di amore della Vergine Maria che invoco per lui e tutti i suoi cari".